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Финальная серия «Слова пацана» по словам режиссера должна выйти 21 декабря

15:49 • 19.12.2023

Финал «Слова пацана» выйдет 21 декабря. Об этом рассказал в соцсетях режиссер Жора Крыжовников.

Ранее режиссер Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев заявили, что пересняли финальную серию «Слова пацана», из-за чего последняя серия может выйти позднее запланированной даты. В процессе выхода серий они решили сделать финал иным — «круче, острее и эмоциональнее». 

11 декабря черновые версии седьмой и восьмой серий «Слова пацана» слили в сеть.

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