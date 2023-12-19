Финальная серия «Слова пацана» по словам режиссера должна выйти 21 декабря

Финал «Слова пацана» выйдет 21 декабря. Об этом рассказал в соцсетях режиссер Жора Крыжовников.

Ранее режиссер Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев заявили, что пересняли финальную серию «Слова пацана», из-за чего последняя серия может выйти позднее запланированной даты. В процессе выхода серий они решили сделать финал иным — «круче, острее и эмоциональнее».

11 декабря черновые версии седьмой и восьмой серий «Слова пацана» слили в сеть.

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