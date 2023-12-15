Восьмая серия «Слова пацана» выйдет позже запланированного. Создатели сериала решили переснять ее

Режиссер и сценарист Жора Крыжовников и соавтор сценария Андрей Золотарев рассказали, что решили переснять последнюю серию первого сезона сериала «Слово пацана». Их сообщение опубликовано в телеграм-канале онлайн-кинотеатра Wink. Они также упомянули об утечке черновиков седьмой и восьмой серии в сеть.

«Они утекли в таком состоянии, что нам просто жаль зрителей, которые это смотрят, это грустно и ужасно», — говорит в сообщении Золотарев.

«На кухню ресторана забежал какой-то человек, схватил сырые продукты, неочищенный картофель, грязную морковь, недожареное мясо, вынес это людям и говорит: "Это вот оно, это блюдо". Это не так, это не готово. А восьмую серию мы пересняли. Потому что вместе с вами прожили эти серии, а в районе третьей поняли, что мы хотим закончить эту историю иначе. И я не скажу, что это легко было сделать», — говорит Крыжовников. По его словам, они убедили продюсеров и получили дополнительное финансирование, чтобы восьмая «была круче, эмоциональнее, острее».

По словам Крыжовникова, на создателей сериала никто не давил: «Если бы на нас было давление и кому-то что-то не нравилось в том, что мы сделали, там скорее бы вырезали, а не переснимали». Режиссер также сообщил, что из-за пересъема восьмая серия выйдет позже, чем 21 декабря, как планировалось раньше. Когда именно — он пообещал уточнить позднее.

Сериал «Слово пацана» приобрел огромную популярность в России и других странах — в частности, в Украине. 11 декабря в сеть до официального релиза утекли черновые версии двух последних серий сериала — седьмой и восьмой. На вотермарке в слитых версиях видны даты 23 и 27 октября 2023 года, виден хромакей, звук смонтирован не до конца и видны заметки монтажеру поверх кадра. На слитой копии есть водяные знаки НМГС, «Копия ИРИ» и «Demo». ИРИ — это Институт развития интернета, который сопродюсировал сериал.

В декабре издание msk1.ru сообщало, что в Ярославле вновь появилась съемочная группа сериала «Слово пацана». «В Ярославле идет плановый досъем натуры и отдельных фрагментов проекта, нехватку которых мы поняли в процессе монтажа сериала. Идем по давно запланированному графику», — сообщили после этого в «НМГ Студии».

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