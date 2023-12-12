В интернет слили черновые версии двух финальных серий сериала «Слово пацана»

В соцсетях и телеграм–каналах 11 декабря были опубликованы недоделанные версии седьмой и восьмой серий сериала «Слово пацана». Одними из первых о сливе седьмой серии сообщили профильные телеграм–каналы «Культовые русские сериалы» и VODоворOTT, которые рассказывают о российских сериалах и работе интернет–стримингов. О сливе восьмой серии сообщил телеграм-канал into the streaming verse.

На вотермарке в слитых версиях во весь экран указаны даты 23 и 27 октября 2023 года. Также в рабочей версии виден хромакей, звук до конца не смонтирован и видны заметки монтажеру поверх кадра. На слитой копии есть водяные знаки НМГС, «Копия ИРИ» и «Demo». ИРИ — это Институт развития интернета, который сопродюсировал сериал.

Официально релиз седьмой и восьмой серий на видеосервисах START и Wink состоится 14 и 21 декабря соответственно. Шестая серия была опубликована 7 декабря в 7:00 по московскому времени.

«Кто слил, тот чушпан», — прокомментировал в своем Instagram этот слив актер Иван Янковский, сыгравший одну из главных ролей в сериале о «казанском феномене» конца 1980-х. Сейчас эта сторис недоступна. «Я хочу обратиться ко всем поклонникам сериала: не смотрите этот сырой, незаконченный материал, он испортит все впечатление!» — заявила изданию «БИЗНЕС Online» киножурналист Сусанна Альперина.

В начале декабря издание msk1.ru опубликовало новость о том, что в Ярославле вновь появилась съемочная группа сериала «Слово пацана». 6 декабря авторы фильма рассказали, что финальную сцену переснимать не планировали. «В Ярославле идет плановый досъем натуры и отдельных фрагментов проекта, нехватку которых мы поняли в процессе монтажа сериала. Идем по давно запланированному графику», — сообщили тогда в «НМГ Студии».

9 декабря в Роскомнадзоре рассказали, что проверили пять серий сериала и не нашли в их содержании каких-либо нарушений действующего российского законодательства. Сериал распространяется на платформах со знаком информационной продукции «18+».

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