Путин выдвинулся в президенты, а ЦАХАЛ по ошибке убил трех заложников. Главные новости минувших выходных

Владимира Путина выдвинули в президенты

Это сделала инициативная группа из 500 человек, встреча которой прошла 16 декабря в концертном зале «Зарядье». В состав группы среди прочих вошли вошли «военкоры» Илья Ушенин (НТВ), Ирина Куксенкова и Дмитрий Кулько («Первый канал»), Николай Долгачев (ВГТРК), а также спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц. Кроме того, в списке выдвинувших Путина на президентские выборы будущей весной председатель «народного совета» аннексированной Донецкой области Артем Жога, писатель Захар Прилепин и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Несмотря на то, что Путин выдвинулся на выборы в качестве кандидата-самовыдвиженца, этот шаг на партийном съезде «Единой России» единогласно поддержали делегаты. В ответ ​​Путин поблагодарил «Единую Россию» за последовательную поддержку и назвал ее важной.

Солдаты ЦАХАЛ по ошибке застрелили трех заложников в Газе

«ЦАХАЛ ошибочно определил троих израильских заложников как угрозу. Военные открыли по ним огонь и они были убиты. В ходе обысков и проверок в районе, где произошел инцидент, возникло подозрение относительно личностей погибших. Их тела перевезли на территорию Израиля для экспертизы, после чего было подтверждено, что это трое израильских заложников», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях израильской армии.

Израильские военные обнародовали имена двоих из троих погибших — это Йотам Хаим и Самер Талалка, похищенные боевиками ХАМАСа из кибуца Кфар-Аза и кибуца Нир Ам 7 октября. Имя третьего погибшего заложника попросили не разглашать его родственники.

Позже ряд израильских и американских СМИ со ссылкой на анонимный источник сообщили, что убитые заложники несли в руках самодельный белый флаг. Предположительно им удалось сбежать из плена, но израильские солдаты приняли их за боевиков ХАМАСа.

После этого инцидента ЦАХАЛ разослал своим военным новые протоколы. В них говорится, что в Газе могут находиться сбежавшие или отпущенные из плена израильские заложники, и что солдаты должны обращать внимание на их одежду, поднятие рук и речь на иврите, пишет The Times of Israel.

Представители ЦАХАЛа и израильского правительства назвали смерть заложников от рук военных «трагической ошибкой».

В Москве после драки с полицией задержали десятки человек

Драка произошла вечером 15 декабря возле рынка «Садовод». Она началась с того, что полицейские пытались остановить автомобиль, однако водитель якобы не подчинился требованию и попытался скрыться, «причинив телесные повреждения» силовику.

Силовикам все уже удалось задержать мужчину, у которого, как сообщается, случился эпилептический припадок. В этот момент, как утверждают в МВД, помешать задержанию попыталась «группа агрессивно настроенных граждан» численностью более 80 человек.

Они якобы попытались оттеснить полицейских от задержанного и повредили их автомобиль. В результате началась потасовка, в ходе которой силовики открыли предупредительный огонь в воздух.

Прибывшие на помощь коллегам дополнительные наряды полиции задержали в общей сложности 82 человека. Как сообщается, им вменили мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП) и нарушение миграционного законодательства (статья 18.8 КоАП), а против задержанного водителя возбудили уголовные дело по статьям об оскорблении и применении насилия к представителю власти (статья 319, часть 1 статьи 318 УК).

Власти Германии предупредили о возможной конфискации посылок из России

Как сообщили представители германской таможенной службы, посылки могут быть конфискованы в рамках исполнения действующих санкций против России. «Нет исключений из запрета подарочных посылок, которые подпадают под приложение санкционного регламента и иногда отправляются частным лицом другому частному лицу в таможенной зоне ЕС <...> Изделия, подпадающие под санкции, могут быть арестованы, то есть конфискованы», — говорится в сообщении ведомства .

В нем уточняется, что под ограничения попадают различные товары, такие как бумага, изделия из дерева, драгоценные металлы и камни, включая ювелирные украшения, сигареты, косметика и другие. По данным германских СМИ, конфискованы также могут быть книги, игрушки и парфюмерия.

В свою очередь, Федеральная таможенная служба (ФТС) России предупредила, что подобные ограничения могут быть введены и таможенными службами и других стран Европейского союза.

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