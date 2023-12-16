Армия Израиля по ошибке застрелила троих заложников в секторе Газа — ЦАХАЛ

Израильские военные по ошибке застрелили троих израильских заложников в секторе Газа, приняв их за людей, «представляющих угрозу». Об этом сообщается в соцсетях ЦАХАЛа.

«ЦАХАЛ ошибочно определил троих израильских заложников как угрозу. Военные открыли по ним огонь и они были убиты. В ходе обысков и проверок в районе, где произошел инцидент, возникло подозрение относительно личностей погибших. Их тела перевезли на территорию Израиля для экспертизы, после чего было подтверждено, что это трое израильских заложников», — говорится в сообщении.

Армия обороны Израиля называет имена двух погибших: Йотам Хаим и Самер Талалка, похищенные боевиками ХАМАСа из кибуца Кфар-Аза и кибуца Нир Ам 7 октября. Родственники третьего погибшего заложника попросили не разглашать его имя.

В ЦАХАЛе добавили, что начали расследование инцидента, и выразили раскаяние и соболезнования семьям погибших. «Из этого события были извлечены непосредственные уроки, которые были переданы всем военнослужащим ЦАХАЛа на местах», — написали представители Армии обороны Израиля.

7 октября боевики террористической группировки ХАМАС, контролирующие сектор Газа, напали на Израиль и прорвали границу. Им удалось захватить в плен сотни людей, включая солдат и мирных жителей. Более тысячи жителей Израиля были убиты. После этого между Израиль начал масштабную военную операцию в секторе Газа.

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