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Съезд «Единой России» единогласно поддержал выдвижение Путина в президенты

16:20 • 17.12.2023

Съезд «Единой России» единогласно поддержал выдвижение кандидатуры Путина на выборы президента, сообщает агентство РИА «Новости». 

«Ставлю на голосование предложение поддержать выдвижение Владимира Владимировича Путина кандидатом на должность президента Российской Федерации на выборах, назначенных на 17 марта 2024 года. Голосование по этому вопросу открытое», — сказал председатель партии Дмитрий Медведев и попросил проголосовать. Съезд поддержал это предложение единогласно.

Путин поблагодарил «Единую Россию» за последовательную поддержку и назвал ее важной. Он идет на выборы как самовыдвиженец.

Съезд партии «Единая Россия» проходит 17 декабря на площадке выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Вчера в московском «Зарядье» инициативная группа избирателей в составе 500 человек выдвинула Владимира Путина на выборы президента. В состав вошли «команды Путина» вошли Жога, Гоблин, Shaman и другие люди.

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