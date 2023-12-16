В Москве задержали более 80 человек после стычки с полицией у рынка «Садовод» 

Вечером 15 декабря на юго-востоке Москвы между силовиками и мигрантами произошла стычка, после чего в отделения доставили 82 человека. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По версии МВД, полицейский решил проверить документы у водителя автомобиля на улице Верхние поля. Как писал телеграм-канал «Осторожно, Москва», это произошло на рынке «Садовод». Водитель якобы не подчинился требованию и попытался скрыться, «причинив телесные повреждения» силовику. В ходе задержания у водителя произошел «предположительно эпилептический припадок», силовик оказал ему первую помощь и вызвал скорую, говорится в пресс-релизе.

Во время оказания помощи задержанному к полицейским подошла «группа агрессивно настроенных граждан» численностью более 80 человек, сообщили в МВД. Эти люди попытались оттеснить силовиков от пострадавшего водителя, в процессе повредив служебный автомобиль полицейских.

Прибывшие дополнительные наряды задержали 82 человека. По данным «Осторожно, Москва», в ходе потасовки силовики сделали два предупредительных выстрела в воздух. Задержанным вменили мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП) и нарушение миграционного законодательства (статья 18.8 КоАП). На 21-летнего водителя завели уголовное дело об оскорблении и применении насилия к силовику (статья 319, часть 1 статьи 318 УК).

В пресс-службе московских судов сообщили, что его зовут Юсупов Сухроб Харсундович, и что сегодня Люблинский районный суд Москвы отправил его под стражу до 16 февраля 2024 года. В сообщении говорится, что Юсупов наехал на сотрудника МВД, пытаясь скрыться от него на автомобиле, а затем нанес ему несколько ударов.

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