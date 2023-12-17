В Германии предупредили о возможной конфискации посылок из России

Подарки, отправляемые из России в Германию к Новому году, могут столкнуться с арестом и конфискацией на границе из-за действующих санкций, сообщается в заявлении таможенной службы Германии.

Под ограничения подпадают различные товары, такие как бумага, изделия из дерева, драгоценные металлы и камни, включая ювелирные украшения, сигареты, косметику и другие. Как пишет Berliner Zeitung, книги, игрушки и парфюмерия из России также подпадают под запрет при пересечении границы.

«Нет исключений из запрета подарочных посылок, которые подпадают под приложение санкционного регламента и иногда отправляются частным лицом другому частному лицу в таможенной зоне ЕС <...> Изделия, подпадающие под санкции, могут быть арестованы, то есть конфискованы», — сообщили в ведомстве.

Федеральная таможенная служба (ФТС) России предупредила, что подобные ограничения могут быть введены и другими таможенными службами стран Европейского союза, поскольку санкции распространяются на все страны ЕС. Они рекомендуют российским гражданам учитывать эту информацию при отправке посылок из России.

Ранее россияне столкнулись с арестами своих личных автомобилей при въезде в Германию, а в сентябре Еврокомиссия разъяснила правила санкций, запрещающие россиянам въезд в ЕС на зарегистрированных в России автомобилях. Это вызвало резонанс, и позднее была опубликована новая трактовка, подчеркивающая, что автомобили могут использоваться для обхода санкций, поэтому национальные органы должны уделять им особое внимание.

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