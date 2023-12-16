Инициативная группа выдвинула Путина на президентские выборы. В нее вошли Жога, Гоблин и Shaman

Инициативная группа избирателей единогласно проголосовала за выдвижение Владимира Путина на выборы президента. Об этом сообщается в телеграм-канале «RIA Kremlinpool».

Путин пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца, поэтому для участия ему нужно было создать группу избирателей из минимум 500 человек. Сегодня они провели встречу в московском «Зарядье», где и проголосовали за выдвижение. После голосования Shaman исполнил для присутствующих гимн России.

«Известия» опубликовали список участников «команды Путина». В нее в том числе вошли военные корреспонденты Илья Ушенин (НТВ), Ирина Куксенкова и Дмитрий Кулько («Первый канал»), Николай Долгачев (ВГТРК), в также спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц. Помимо прочих, в списке значится председатель «народного совета» аннексированной ДНР Артем Жога, писатель Захар Прилепин и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Также в команду вошли исполнители Shaman, Диана Гурцкая, Полина Гагарина, Стас Михайлов, Надежда Бабкина и Лариса Долина, режиссер Никита Михалков, недавно назначенный гендиректор Большого театра Валерий Гергиев, ректор МГУ Виктор Садовничий, фигуристы Евгений Плющенко и Татьяна Навка, глава RT Маргарита Симоньян и другие. Всего, по информации издания, в «команду Путина» вошли 700 человек.

Ранее РБК писал, что состав «команды Путина» на предстоящих выборах обновится на 40% по сравнению с кампанией 2018 года.

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