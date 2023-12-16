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Тайный санта: что дарить?

Собрали 20 подарков до 500 рублей

16.12.2023

На работе устраивают Тайного Санту, корпоратив в следующую субботу и нужно быстро найти недорогой, но хороший подарок? На этот случай мы подготовили 20 бюджетных вариантов и разделили их по назначению: то, что пригодится дома, в офисе, для спорта или в путешествии. Рекомендуем сохранить статью на будущее — она будет хорошим подспорьем для любого праздника.

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Приятный бонус: благодаря небольшой цене подарки легко комбинировать. Например, набор из свечей и комнатного растения обойдется в 560 рублей.

Для дома

Тайный санта: подарки для дома

Свечи: Delo Design или «Котомка»
Отличный вариант, чтобы создать праздник без привязки к дате. Одни свечи горят всего пару часов, а других хватит на несколько использований. 

Суккуленты
Такой подарок подойдет для друга, который пытался вырастить орхидею, но так и не смог. Суккуленты не требуют усиленного ухода: они спокойно переживут двухнедельный отпуск без полива и все еще будут выглядеть как новенькие.

Соленая карамель
Соленую карамель от «‎Кусочка» можно использовать как дополнение к сырникам или блинам, а можно просто есть ложкой и запивать хорошим кофе. Так как это ручная работа, купить подарок лучше заранее — с 28 декабря проект уходит на двухнедельные каникулы.

Пряничный домик из «Яндекс Лавки»
Поможет адресату вашего подарка решить три задачи в новогоднюю ночь: как развлечь гостей, чем украсить стол и что приготовить на десерт. 

Носки: «Холод», SHU или Friend Function
Согреют, украсят, порадуют. Осталось только выбрать, какие взять.

В офис

Тайный санта: подарки в офис

Настольный планировщик с отрывными листами Falafel Books
Компактный и очень простой подарок: деление по дням недели позволит записать основные рабочие задачи и запланировать поход в бар на выходных, чтобы сохранить баланс между делами и отдыхом.

Подписка Яндекс.Плюс Букмейт на месяц
Месяц отдыха для спины книголюба, который носит с собой сразу три книжки, даже выходя в магазин. Если вам нужно найти подарок в последний момент — это он! Электронный сертификат моментально придет на почту, так что можно не думать о предпраздничных пробках и доставке вовремя, а прочитать такую книгу можно на любом устройстве. 

Кофе в удобном формате
Подойдет для человека, с которым вы незнакомы близко. Если хочется найти необычный вариант, присмотритесь к формату заваривания брю-бэг. Он готовится сразу в пакете, а объема хватит на две чашки. Добавьте к нему любые сладости — и подарок готов. 

Попсокет «Антон тут рядом»
С попсокетом удобно держать телефон в руке или поставить его на стол для просмотра видео. На сайте есть три фразы на выбор. 

Блокнот «Холод»
Новый блокнот для нового дела — мотивирующая мантра для коллеги, который чувствует себя потерянным. Поможет разложить все по полочкам и не сойти с ума.

На спорт

Тайный санта: что дарить?

Бутылка для воды Peak Store  
Яркая, легкая и функциональная. Что еще нужно от спортивной бутылки?

Карабин Peak x Safer
Ускорит выход на пробежку, когда нужно, чтобы бутылка с водой и ключи были в одном месте. Есть два хомута для крепления, которые помогут захватить все необходимое за раз.

Массажный мяч  
Универсальный массажер, который уместится в сумку. Позволит точечно промять забитые мышцы и быстро прийти в тонус. 

Светоотражающий браслет для велосипедистов Safer   
Идеально подойдет любому человеку, у которого есть велосипед, и вдохновит на покупку того, у кого пока что его нет. Еще браслет пригодится в походе: если закрепить его на руке или рюкзаке, партнеры по хайкингу точно увидят вас в темноте.

Эластичные ленты для фитнеса
С таким подарком можно не идти в метель в тренажерный зал и комфортно заниматься спортом дома. В наборе — три ленты с разной степенью нагрузки и мешочек для хранения.

В путешествие

Тайный санта: Спортивные подарки

Бальзам для губ: Weleda или Carmex
Хороший бальзам для губ пригодится всем, тем более в разгар отопительного сезона. Carmex — нейтральный и матовый, а Weleda дает легкий блеск, поэтому лучше проверить, не смутит ли это получателя.

Надувная подушка для перелетов
Одна из самых нужных вещей в самолете: позволит расслабиться в зале ожидания перед вылетом и заснуть, когда окажетесь на борту. Частые поездки вашего адресата — признак того, что такой подарок окажется кстати.

Органайзер Muji
Собраться в дорогу и ничего не забыть: в органайзер можно положить документы, банные принадлежности или что-то из одежды. Благодаря материалу он не порвется, а через сетку будет видно содержимое. 

Карманная пепельница: металлическая в форме брелка или бумажная.
Не для поощрения вредных привычек, но для удобства и чистых улиц. 

Брелок Partisan Press  
Брелок для ключей с простой истиной — где бы вы ни были, ваш дом там, где вы.

Автор
Алена Хан
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