В конце декабря многие подводят итоги уходящего года и строят планы на будущий. Но как это сделать сейчас в условиях неопределенности и экономического кризиса? Как встречать новогодние праздники, когда Россия ведет военные действия на территории соседнего государства? «Холод» задал эти и другие вопросы кризисному психологу, логотерапевту Светлане Яблонской.

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Фото: Павел Смертин / архив Светланы Яблонской

Можно ли радоваться, когда вокруг столько боли

Новый год — это обычно семейные застолья, подарки и радость. Как нам радоваться праздникам, когда каждый день выпускаются снаряды по мирным жителям, а сотни тысяч людей остаются без света, отопления и воды?

— Первое — будет здорово, если получится пообщаться с пожилыми родственниками, потому что неизвестно, сколько с нами они еще пробудут. Пожилые в некоторой степени как дети, им очень важен праздник и внимание. Можно сходить в гости или позвонить по видеосвязи, если такая возможность есть, прогуляться по лесу.

Второе — постараться не думскроллить (бесконечное пролистывание ленты с плохими новостями, переходящее в зависимость. — Прим. «Холода»). Мы никак не помогаем украинцам тем, что постоянно сидим в телефоне. Если мы все время будем сидеть и посыпать голову пеплом, то через какое-то время сил не останется — наше состояние станет очень плохим. А это совершенно не конструктивно: человек в плохом состоянии не сможет ни другим помочь, ни свою жизнь упорядочить. Наши базовые потребности, в том числе и психологические, должны быть удовлетворены.

Я не люблю слово «отвлекаться», мне нравится формулировка «выбирать жизнь». Она немного пафосная, но практичная. Люди, которые прошли через тяжелые испытания или заболевания, знают, как важно на чашу весов добавлять гирьки или хотя бы маленькие песчинки хороших впечатлений, радости. Праздники — это очень хороший повод добавить такую гирьку на свои весы.

Некоторые испытывают чувство вины, если отвлекаются от происходящего в Украине на несколько дней. Что с этим делать?

— Это чувство понятно: невозможно не думать о страданиях людей. Но важно задаться вопросом: ведет ли меня это к чему-то конструктивному или нет? Если позволить себе отвлечься на пару дней, повеселиться, то в результате будет больше сил, в том числе и на то, чтобы оказывать помощь пострадавшим.

Правозащитники и благотворители хорошо это знают по своей работе. То, чем они занимаются, — это не спринт, а марафон. А чтобы выдержать его, нужно хорошо рассчитать свои силы. Мы понимаем, что у нас нет варианта как-то со всей силы напрячься, чтобы все закончить прямо сейчас.

Если рассуждать функционально — а такая логика важна для тех, кто себя винит, — то каждому из нас важно первым делом выжить физически и психически. Тогда мы сможем делать что-то реальное и полезное. А если кто-то не может напрямую помогать людям, пострадавшим от военных действий или не может переводить деньги, это не значит, что вариантов больше нет. Помощь может быть разной: например, даже выйти на улицу и улыбнуться грустному прохожему, сказать доброе слово. В нынешней ситуации это на вес золота.

Обращаясь к молодым людям, хочется сказать, чтобы они обязательно заботились о своих родственниках в возрасте. Такие люди, которые не верят пропаганде, а видят происходящее, могут быть сейчас в довольно тяжелом состоянии, могут думать, что их жизнь прожита зря. Мы можем помогать своим близким вспоминать не только ошибки, но и какие-то хорошие дела или любовные истории, о которых они могут рассказать. В тяжелые времена особенно важно вспоминать о чем-то светлом.

В преддверии Нового года хочется украшать дом гирляндами, поставить елку. Некоторые уехавшие из России сомневаются, нужно ли это. С одной стороны, все уже было куплено, но осталось дома. С другой — если сейчас купить что-то новое, то куда потом это все девать, как перевозить. С третьей — надо экономить деньги. С четвертой — лучше потратить лишние деньги, если они вдруг есть, на помощь украинцам. Как решить, что для меня лучше?

— Я за баланс. Идти в разгул и покупать какие-то самые дорогие гирлянды, на мой взгляд, не стоит. Но праздник для нас очень важен, поэтому можно порадовать себя чем-то небольшим. В крайнем случае, если вы потом это не возьмете с собой, то оставите кому-то.

Что касается альтернативы: порадовать себя или помочь на эти деньги другому, то тут важно трезво смотреть на свои возможности. Я сомневаюсь, что многие из тех, кто экстренно уезжал, тратят на себя какие-то огромные суммы. Уверена, что каждый уже куда-то донатит или помогает как-то иначе.

Важно понимать, что радость — это топливо. Может быть, эта небольшая гирлянда даст вам силы через какое-то время кому-то помочь. Нельзя себя полностью лишать радости.

Что вы имеете в виду, когда говорите, что радость — это топливо?

— Человека мотивирует только позитивное. Мы можем что-то делать из-за чувства вины, но очень недолгое время. Подпитываться чувством стыда вообще невозможно, потому что это чувство «закукливает» человека внутрь, отрезает от других людей и жизни. Нам очень важно видеть смысл того, что мы делаем, смысл нашего существования в принципе, который существует всегда, пока мы живы, — так говорил Виктор Франкл, основатель логотерапии (вид психотерапии, основанный на поиске смысла жизни. — Прим.«Холода»). Смысл — это тот вопрос, который нам задает жизнь и на который может дать ответ только мы. И в разные периоды эти ответы меняются. Скажем, для кого-то на определенном отрезке жизни смысл может быть в детях, но они вырастают, переезжают, и смысл меняется.

Виктор Франкл говорил, что главная движущая сила людей — это осмысленное следование за своими ценностями. Он выделил три главных пути к смыслу:

Творчество — то, что мы привносим в этот мир. Сюда же можно отнести благотворительную помощь. Переживания — когда мы что-то получаем от мира: например, радость от той же зажженной гирлянды, от объятий с близким человеком, от созерцания красивого заката. Установки или позиции. Здесь имеется в виду, что когда мы сталкиваемся с тем, что никак не можем изменить, внутри нас может родиться собственный смысл существования. Например, как бы мы ни хотели, остановить военные действия мы не можем. Удержание внутри себя понимания, что так быть не должно, тоже может быть одним из смыслов жизни.

Важно не зацикливаться на одном из трех смыслов: они все нужны. В том числе очень важны переживания — их не стоит игнорировать или недооценивать.

Фото: Olga Deeva / Unsplash

Как строить планы на будущее в условиях такой неопределенности

Во время новогодних праздников люди часто планируют свой следующий год: это могут быть какие-то карьерные цели, продумывание отпуска. Сейчас мы находимся в кризисе: эмоциональном, экономическом, гуманитарном. Как в такой ситуации строить планы на будущее?

— То, что сейчас происходит, на психологическом языке называют «шоковой травмой» — это некое событие, выходящее за рамки человеческого опыта. Даже те, кто не находится под бомбежками, все равно очень сильно переживает из-за происходящего. В случае, когда мы сталкиваемся с чем-то подобным, очень сложно планировать — это нормально.

Я думаю, что важно «отбивать» какое-то пространство для планирования. Да, мы не можем планировать на полгода, но мы можем планировать на ближайшие дни, недели. На одном листе можно записать то, что в зоне моей ответственности, на другом — то, что я хочу, чтобы со мной произошло в следующем году. Например, сейчас я записываюсь на плавание с дельфинами в Египте на будущую весну. Конечно, я не уверена, что это получится воплотить, но это некий маячок, который я устанавливаю, чтобы помнить, что я этого хочу.

Но есть люди, которые пришли к пониманию: «То, чем я занимаюсь, — полная ерунда». Что делать с планами тем, для кого за последний год обесценилось практически все в прежней жизни: работа, увлечения?

— Тут могут быть разные варианты. Если это глобальное ощущение бессмысленности жизни, которое длится несколько недель, то, может быть, имеет смысл обратиться к специалисту. Потому что это может быть признаком депрессии.

Не стоит бояться антидепрессантов: совершенно не обязательно, что вы на них подсядете или от них будут побочные эффекты. Антидепрессанты действительно помогают, хорошо подобранные препараты дают силы жить — как будто внутри вас загорается лампочка.

Но часто глобальные события заставляют человека переосмыслить свою жизнь. Возможно, вы и правда больше не хотите делать свою работу. В таком случае можно честно себе в этом признаться и постепенно искать другую. Если этот вариант про вас, то рассуждать можно так: «Это для меня бессмысленно. А что — осмысленно? Как к этому развернуться?». Единственное, чего бы я не стала делать, это принимать резкие решения, потому что надо как-то стоять на ногах.

Как отмечать семейные праздники, когда семья разъединена

Новый год — все-таки семейный праздник, когда большинство людей испытывают грусть, если семья находится далеко: как физически, так и ценностно. Как наладить отношения к праздникам?

— Надеюсь, что настанет день, когда люди, сказавшие близким неприятные вещи, раскаются. Может быть кто-то уже пожалел о своих словах. Кризис провоцирует нас на то, чтобы делить мир на черное и белое. Особенно остро переживается, если родной человек «не с нами» — именно это может заставить сказать очень жесткие слова.

Ситуации в семьях очень разные, поэтому общего совета я дать не могу. Кто-то, кто может допустить внутри себя хотя бы небольшую возможность, что близкий в будущем изменит свое мнение, может попробовать наладить контакт. Жизнь — долгая, обстоятельства меняются.

Но не всем повезло с семьями: где-то много насилия, где-то такое отношение друг к другу, что приходится не общаться вовсе. Мне нравится выражение «семья по выбору». Мы можем выбрать себе друзей, свое окружение. Думаю, что у каждого уехавшего есть кто-то, кто ему помогал. Хорошо бы в таком случае отмечать праздник, собравшись вместе. Новый год обостряет воспоминания обо всех потерях. Но все-таки важно обращать внимание не только на них, но и на то хорошее, что у нас осталось или появилось что-то новое.

А есть ли какие-то советы семьям, которые разъединены не идейно, но географически: родители в России, дети уехали куда-то в другую страну?

— У каждой семьи есть свои способы поддержания контакта — главное, это делать. Можно устроить сюрприз, заказать что-то через интернет: цветы, коньки, лыжи — что угодно. Можно записать видео-поздравление и отправить с сообщением: включить в 12 часов ночи 31 декабря. Можно созвониться и онлайн смотреть фильмы вместе. Например, Гарри Поттера.

Как пережить еще один год, если ничего не изменится

К концу года люди пережили много расставаний из-за эмиграции, да и сама по себе обстановка в стране не придает позитива. Есть ли какой-то способ, как находить что-то хорошее в жизни? Нужно ли вообще это сейчас искать?

— Расставание — это тяжело, особенно если оно случилось недавно. Подходящий вариант — пообщаться со своим близким по зуму или скайпу. Может быть, и поплакать вместе.

Еще мне кажется важным признаться себе, что все эти обстоятельства объективно истощили нас. Если я переболела гриппом, то на следующий день я не смогу бегать. Это нормальный ход вещей. Свое психологическое истощение важно принять.

Остающимся в России могу напомнить о двух моментах:

В какой-то момент кажется, что уехали все. Но это абсолютно точно не так. Задайтесь вопросом: кто из близких для меня людей остался? Важно собираться оставшимися. Как я говорила про «семью по выбору» для уехавших, такой же совет можно дать и тем, кто остается. Не только созванивайтесь, но и обязательно встречайтесь лично.

Проговаривайте себе, зачем вы остаетесь. Именно зачем, а не почему. Кто-то может сказать, что он остается, просто потому что нет денег. Но все равно у такого человека есть какая-то ценность, которая здесь держит: например, важная работа или родственники.

Вы сказали, что происходящее с нами — это не спринт, а марафон. Но надо признать, что это марафон, который мы не выбирали, нас никто не спрашивал, хотим ли мы в нем участвовать. Как с ним справляться?

— К несчастью, человеческая история состоит из таких марафонов, которые люди не выбирают. Можно обращаться к чужому опыту и смотреть, как похожие трагедии переживали другие. Что им помогало? Можно прочитать Виктора Франкла или Эдит Эгер (Виктор Франкл и Эдит Эгер — бывшие узники нацистских концентрационных лагерей, которые написали о своем опыте книги «Сказать жизни “Да!”: Психолог в концлагере» и «Выбор». — Прим. «Холода»).

Можете ли вы составить список советов, как подготовиться и хорошо провести эти новогодние праздники?

— Давайте попробуем: