«Нас просто убрали с улицы». Яна Бахтина рассказала, что ее ребенку вновь отказали в получении лекарства

Яна Бахтина, мама Миши, который болен спинально-мышечной атрофией 1 типа, рассказала «Холоду», что 12 декабря ребенку в очередной раз отказали в выдаче препарата. 11 декабря отец ребенка Дмитрий Бахтин выходил на одиночный пикет к зданию минздрава Свердловской области с требованием обеспечить Мишу лекарственным препаратом «Рисдиплам». Вместе с Дмитрием более 10 часов в пикете провели его супруга Яна и адвокат семьи Юлия Липинская.

Вскоре после начала пикета губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному минздраву организовать лечение Миши Бахтина. Как писали местные СМИ, эту информацию подтверждал департамент минздрава Свердловской области. Яне и Дмитрию Бахтиным назначили встречу с врачами региона в областной больнице на 12 декабря.

На встрече, по словам Яны Бахтиной, присутствовали профессора и региональные врачи, а также представитель минздрава области. Несмотря на распоряжение губернатора обеспечить Мишу лекарством, на встрече родителям ребенка сообщили, что требуется очередное дополнительное обследование. Бахтины уверены, что это лишь затягивание времени.

«Полное обследование Миша проходил в августе этого года в Москве, — говорит Яна Бахтина. — То, что Миша в отличном состоянии и никаких дополнительных обследований для назначения лекарства не нужно, подтвердила на сегодняшней встрече и заведующая неврологии облбольницы. Но другие врачи не стали ее слушать».

«Нас просто убрали с улицы, чтобы мы не стояли в пикете. Распоряжение губернатора отказываются выполнять. Говорят про какой-то консилиум, назначенный на 19 декабря. Пишут в СМИ, мол, мы отказываемся показывать ребенка. Это ложь, Миша регулярно проходит обследования в московских клиниках и врачи отмечают поразительную положительную динамику, рекомендуют продолжать лечение», — говорит Яна.

Она сообщила, что завтра Дмитрий Бахтин вновь планирует выйти с одиночным пикетом в Екатеринбурге, а если это не даст никакого результата, то вновь планирует поехать в Москву, чтобы добиваться лекарства для ребенка там. «Если Дмитрия задержат сотрудники полиции, то в пикет встанем мы с Мишей, у нас не остается другого выхода, — говорит Яна. — Мы не можем остановиться, потому что речь идет о жизни ребенка».

Бахтины уже больше года борются за лечение для своего трехлетнего сына Миши. В августе и сентябре Бахтины неоднократно выходили в одиночные пикеты на Красной площади и около здания Белого дома в Москве, а также рядом с административными зданиями в Екатеринбурге. Ранее они выиграли судебное разбирательство: суд постановил Минздраву Свердловской области предоставить для Миши лекарство.

Подробнее про Мишу Бахтина и про то, как родители добиваются необходимого ему лечения, читайте в материале «Холода».

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