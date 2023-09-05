Родители мальчика, больного СМА, вышли на пикет к прокуратуре Свердловской области

Родители трехлетнего Миши Бахтина, который страдает спинальной мышечной атрофией первого типа, вышли на пикет к зданию прокуратуры Свердловской области. Об этом «Холоду» сообщила мама Миши Яна Бахтина.

Отец мальчика Дмитрий Бахтин встал с плакатом «МЗСО (министерство здравоохранения Свердловской области — прим. «Холод») не обеспечивает ребенка-инвалида положенным ему лекарством». По словам Яны Бахтиной, вскоре после начала пикета к Дмитрию подошли полицейские, которые проверили документы, но задерживать его не стали. Также, она рассказала, что к ним вышли представители прокуратуры, но общаться в присутствии СМИ отказались.

С конца августа это уже третий пикет, на который выходят родители мальчика. 30 августа они провели акцию на Красной площади в Москве, а 31 — у Белого дома. Бахтины добиваются от государства предоставления лечения препаратом «Рисдиплам». По их словам, чиновники отказывают в этом, потому что лечение очень дорогое и, если предоставить его одному больному ребенку, то за ним придут следующие.

В свою очередь, представители властей заявляют, что родители Миши сами начали «экспериментальное лечение» мальчика и теперь сами должны нести ответственность за его продолжение или отмену. По их словам, в феврале 21 года Мише сделали укол препарата «Золгенсма» (чего родители не отрицают — прим. «Холод»), а прием «Рисдиплама» после этого может быть опасен для ребенка. В то же время Бахтины утверждают, что начали лечение «Рисдипламом» по назначению врача, имя которого они называть не хотят, и добились положительных результатов.

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