Родители Миши Бахтина, больного СМА, вышли на пикет в Екатеринбурге

Родители больного СМА Миши Бахтина, которые требуют от властей лечения для своего ребенка, вышли на пикет к зданию минздрава Свердловской области в Екатеринбурге. Об этом «Холоду» сообщила мать Миши Яна Бахтина.

Она обвинила министра здравоохранения региона Андрея Карлова в обмане. «8 декабря от ОДКБ нам приходит бумага о том, что по поручению Министра назначен консилиум врачей на 19 декабря. Очередной раз врачи хотят обследовать ребёнка в динамике. После таких обследований выводы врачей следующие: зафиксирована устойчивая положительная динамика, нежелательных явлений от терапии нет и по всем обследований нет нареканий, но рекомендовать терапию Рисдиплам не могут», — сказала Бахтина, добавив, что это «очередной круг и затягивание родителей и ребенка по больницам, собирая внутрибольничные инфекции, бактерии и вирусы».

Родители Миши Бахтина уже несколько месяцев требуют от российских властей предоставления их ребенку необходимого лечения от СМА. По их словам, чиновники разных уровней всячески затягивают этот процесс, опасаясь, что, если дорогостоящее лечение будет предоставлено одному ребенку, то за этим последуют просьбы от родителей других больных детей.

За последние полгода Бахтины записали видеообращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и провели несколько пикетов в Москве и Екатеринбурге.

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