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В Курской области планируют запретить «склонять» женщин к абортам

13:21 • 06.12.2023

Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил запретить «склонять» женщин к абортам. Законопроект, как следует из пояснительной записки, направлен на «защиту института семьи и решение проблемы демографии».

Если законопроект будет принят, за «склонение» к аборту будет предусмотрена административная ответственность. Для граждан штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

Ответственность за это уже ужесточили в нескольких российских регионах. В начале августа соответствующую инициативу приняли в Мордовии. За «склонение» женщины к проведению аборта там полагается штраф от пяти до десяти тысяч рублей для граждан, от 25 до 50 тысяч для должностных лиц и от 100 до 200 тысяч для юридических лиц. Аналогичные региональные законы этой осенью приняли в Калининградской и Тверской областях. 

В ноябре к принятию аналогичного закона на федеральном уровне призвал патриарх РПЦ Кирилл. Он заявил, что население России можно «увеличить просто как по движению волшебной палочки», если научиться «отговаривать женщин» от аборта». Премировать врачей, которые отговорили женщин от проведения аборта, предложил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. 

О том, что в России не планируют запрещать аборты, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. 

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