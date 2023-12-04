Вице-спикер Госдумы предложил давать премии врачам, которые отговорили женщин от абортов

Отговоривших женщин от аборта врачей хотят премировать. Такое предложение высказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Его слова приводит «Парламентская газета».

«Я бы пошел другим путем. Пусть врач, который отговорил женщину от аборта, получает премию в 20-30 тысяч рублей. Это будет лучшим стимулом спасти жизни нерожденных детей, чем угроза быть оштрафованным», — так Толстой ответил на вопрос о возможности введения штрафов за «склонение» к абортам на федеральном уровне.

«Да, это решение женщины, и никто не собирается запрещать аборты. Но при этом женщина должна быть информирована о последствиях такого шага, должна иметь возможность принять решение спокойно и взвешенно, с соблюдением “дней тишины”, что в коммерческих клиниках не соблюдается. Кроме того, в таких клиниках нет сопровождения в случае послеоперационных осложнений, а также есть злоупотребление рекламой абортов», — утверждает Толстой.

О том, что в России не будут запрещать аборты, говорит и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она заявила, что «государство по пути запретов точно не пойдет».

«Я абсолютно уверена, что никакие запреты, никакая кампанейщина, никакое давление, никакая криминализация законодательства в этой сфере [абортов] не смогут решить эту проблему», — сказала она.

В 2023 году представители российских властей разных уровней все чаще стали заявлять о необходимости ограничения абортов и увеличения рождаемости. Во второй половине года эта риторика стала воплощаться в нормативных актах.

Так, Минздрав ужесточил правила оборота препаратов применяемых для медикаментозного аборта и экстренной контрацепции. В ряде российских регионов, например, в аннексированном Крыму, частные клиники по инициативе властей отказались от проведения абортов.

Кроме того, в нескольких регионах страны ввели ответственность за «склонение» женщин к абортам. Первыми такой закон приняли власти Мордовии. В свою очередь, патриарх РПЦ Кирилл призвал ввести аналогичные нормы на федеральном уровне. Таким образом, по его мнению, население России можно «увеличить просто как по движению волшебной палочки».

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