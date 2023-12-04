Власти Эстонии предупредили о возможном закрытии границы с Россией

Власти Эстонии предупредили своих граждан о возможном закрытии границы с Россией. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте эстонского департамента полиции и погранохраны.

«В течение последних недель Россия сознательно направляла на границу Эстонии группы иностранцев, у которых нет законного права на въезд в ЕС. <...> Если подобная деятельность продолжится, мы будем вынуждены в целях безопасности государства и охраны общественного порядка закрыть пограничные пункты, как это из-за миграционного давления уже сделала Финляндия», — говорится в нем.

При этом власти Эстонии предупредили своих граждан о том, что, в случае закрытия погранпереходов на границе с Россией, вернуться через них на родину не смогут даже обладатели эстонского гражданства. Как сообщает РИА «Новости», с таким же предупреждениям к гражданам Эстонии, выезжающим в Россию, обращаются эстонские пограничники на КПП в Нарве.

В ноябре, после того как Финляндия начала закрывать КПП на границе с Россией, эстонские власти заявили, что, возможно, поступят так же. «Въезд в Евросоюз через Эстонию возможен только для тех, кто имеет на это все законные основания. Мы внимательно следим за ситуацией и, если потребуется, готовы предотвратить любую нелегальную миграцию. В зависимости от ситуации на границе это может означать частичное или полное закрытие пунктов пропуска», — заявил глава эстонской погранслужбы Вейко Коммусаар.

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18 ноября Финляндия закрыла четыре крупнейших КПП на границе с Россией, а к 30 ноября приостановила работу всех своих погранпереходов там. Финские власти объяснили это наплывом нелегальных мигрантов и просителей убежища, прибывающих с российской стороны.

В Кремле действия Финляндии назвали проявлением «русофобской позиции». «Вряд ли мы как то способны повлиять [на ситуацию], потому что диалога нет и [это произошло] не по нашей вине. Не мы были инициаторами сворачивания диалога. Ничего кроме глубокого сожаления это не вызывает. C Финляндией у нас давние и очень добрые отношения были», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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