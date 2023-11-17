Зеленский заявил о подготовке Россией операции «Майдан 3» в Украине

Россия готовит в Украине «Майдан 3» — операцию по смене власти, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова приводит Bloomberg.

По его словам, Россия планирует провести в Украине кампанию по дезинформации, чтобы создать раскол в украинском обществе и посеять «хаос». Эти действия, по плану, должны привести к смещению президента. Зеленский отметил, что эти данные подтвердили союзники Украины.

«Майдан для них — это переворот, поэтому операция понятна», — сказал украинский лидер.

Ранее издание Online.ua писало о том, что Россия начала операцию по дезинформации «Майдан 3». По его данным, планировалось, что она пройдет в ноябре-декабре текущего года. В методику операции входят в том числе рассеивание паники и уныния среди украинцев. Издание пишет, что ее куратором стал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, а идеологом – экс-помощник российского лидера Владислав Сурков.

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