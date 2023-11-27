Россия закупает в Украине детали для самолетов и вертолетов

С начала войны Россия закупила украинские авиадетали на 370 миллионов рублей. Запчасти для российских самолетов и вертолетов поставляют по меньшей мере шесть предприятий Украины, выяснили «Важные истории». Рассказываем, что об этом известно.

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Детали для российской авиапромышленности закупает компания «Авиа ФЭД сервис». Среди ее клиентов — министерство обороны России, «Ростех», а также президентский летный отряд «Россия». С 2022 года по июль 2023 она поставила запчастей минимум на 650 миллионов рублей. Большая часть этих денег, 370 миллионов рублей, потрачена на товары, пришедшие из Украины.

По данным «Важных историй», «Авиа ФЭД сервис» импортировала:

детали для ремонта самолетов Ан-124 производства Харьковского машиностроительного завода ФЭД (почти на 120 миллионов рублей);



запчасти для локационных станций вертолетов Ка-32 производства киевского завода «Радар» (более чем на 67 миллионов рублей);



детали для ремонта двигателей Ан-24 и Ан-12 производства «Мотор сич» (в советское время это было запорожское производственное объединение «Моторостроитель»);



продукцию киевского завода «Артем»;



продукцию Харьковского агрегатного конструкторского бюро;



продукцию Волчанского агрегатного завода и других неназванных украинских предприятий.

Помимо Украины, как отмечают журналисты, Россия получала детали из Франции, США и Великобритании.

Что известно о поставщике и посредниках

Главный поставщик «Авиа ФЭД сервис» — Харьковский машиностроительный завод ФЭД. После полномасштабного российского вторжения в Украину завод официально остановил все поставки в Россию, на долю которой приходилось 70% продаж.

Компания «Авиа ФЭД сервис» появилась еще в 1993 году. Как сообщают «Важные истории», сначала она была представительством ФЭД, но позднее выросла в самостоятельную организацию. Украинские журналисты писали, что российская фирма аффилирована с топ-менеджментом ФЭД. Нынешний директор «Авиа ФЭД сервис» Александр Решетник родился в Луганске и учился в Харьковском авиационном авиационном институте.

В 2018 году украинские власти внесли «Авиа ФЭД сервис» в санкционные списки. Из-за этого в 2022–2023 годах поставки осуществлялись через посредника — компанию Linker, которая зарегистрирована в ОАЭ. На сайте компании говорится, что она специализируется на поставках «в любую точку мира» авиадеталей для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-32.

В профиле компании на сайте LinkedIn управляющим указан Андрей Курта. На его странице во «ВКонтакте» написано, что он родился в Чернигове и окончил Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя. Владельцем Linker на LinkedIn числится Алексей Пальчик. «Важные истории» пишут, что, вероятно, он родился в Полтаве и закончил Иркутское высшее военное авиационное училище. На человека с таким именем в Украине зарегистрировано несколько компаний, которые также связаны с авиационной отраслью — например, киевская «Амис-груп». Фирма с таким же названием, Amis, и владельцем, Алексеем Пальчиком, существует и в ОАЭ. Сфера деятельности Amis и Linker совпадают. Последняя была экспортером Amis.

Кроме того, Linker получала украинскую продукцию также и от компании «Мотор сич». Ее директора Вячеслава Богуслаева в октябре 2022 года задержали по подозрению в госизмене за «незаконные поставки товаров военного назначения для российской штурмовой авиации». На сайте Amis сказано, что компания является официальным представителем «Мотор сич» в ОАЭ и «имеет все необходимые разрешения и лицензии».

Последний раз Linker, по имеющимся у «Важных историй» данным, поставила запчасти «Авиа ФЭД сервису» в январе 2023 года. После этого поставки осуществлялись через кыргызскую компанию «Бакайторг1», зарегистрированную в апреле этого года. Она, как утверждается, продала «Авиа ФЭД сервису» продукцию ФЭД почти на 40 миллионов рублей.

Директором и владельцем «Бакайторга1» числится Бакай Саадаев. Он окончил государственную юридическую академию Кыргызстана. В 2020 году работал курьером в сети ресторанов «Империя пиццы», а в июле того же года пытался устроиться в госавтоинспекцию.

В свою очередь, директор «Авиа ФЭД Сервиса» Александр Решетник заявил изданию, что украинскую продукцию, которую компания получила в 2022–2023 годах, якобы купили еще до войны — в 2020–2021 годах. По его словам, она «лежала за границей». При этом он не стал отвечать на вопрос, кто был ее поставщиком, хотя «Бакайторг1» была зарегистрирована всего несколько месяцев назад.

Владелец Linker Алексей Пальчик в разговоре с журналистами заявил, что его компания «никогда ничего не поставляла и не поставляет» из Украины в Россию. Однако он оказался не готов ответить на вопрос, поставляла ли Linker товары для компании «Авиа ФЭД сервис».