На выборах в Нидерландах выиграл противник помощи Украине

Согласно предварительным итогам голосования, правая Партия свободы лидирует по числу мандатов на парламентских выборах в Нидерландах. Результаты выборов уже называют «одним из крупнейших политических потрясений в голландской политике со времен Второй мировой войны». «Холод» рассказывает, что известно об этой партии и ее лидере Герте Вилдерсе.

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Партия, возглавляемая Гертом Вилдерсом, получит 37 из 150 мест в национальном парламенте. Второе место с отставанием занимает альянс левых из Партии труда и партии «Зеленые левые», — он получает 25 мест. 24 мандата получит Народная партия за свободу и демократию. Самым успешным новичком в Генеральных штатах станет партия «Новый социальный контракт», получившая 20 мест.

Выборы должны были состояться в 2025 году, но после того, как правительство Рютте распалось 7 июля 2023 года из-за разногласий по иммиграционной политике, было назначено досрочное голосование. Действующий премьер-министр Марк Рютте объявил, что не будет вести свою партию на выборы, и вообще ушел из нидерландской нидерландской политики.

1 декабря Избирательный совет Нидерландов объявит официальные результаты выборов, после чего начнется формирование новой правящей коалиции. Большинство, то есть не менее 76 мест в национальном парламенте, могут образовать умеренно правые партии и центристы: Народная партия за свободу и демократию, «Новый общественный контракт» и «Гражданско-фермерское движение». По результатам опросов перед выборами, именно Народная партия за свободу и демократию называлась лидером на голосовании.

Новый парламент должен провести первое заседание 6 декабря, но формирование правящей коалиции может затянуться.

Секрет успеха Вилдерса — антимиграционная риторика

Рост популярности Партии свободы связывают тем, что она говорит о растущей миграции, беженцах, соцзащите и здравоохранении. Ранее он призывал запретить Коран и строительство новых мечетей, но потом сказал, что может отказаться от этой идеи.

Вилдерс всегда отличался резкими высказываниями в отношении миграции и ислама. А сейчас он заявил, что готов к сотрудничеству с другими политическими силами, намерен занять разумную позицию и планирует обсуждать только те вопросы, которые не противоречат законам и конституции. Две трети голландцев считали миграционный вопрос основным на предстоящих выборах, так что будущему правительству предстоит решать его. Среди предлагаемых мер — двухступенчатая система предоставления убежища и предоставление гражданства мигрантам не ранее, чем через 10 лет постоянного проживания. Число просителей убежища в 2022 году в Нидерландах увеличилось на треть, почти до 50 тысяч человек. К концу 2023 года ожидается, что оно возрастет до 70 тысяч.

После победы Вилдерс сказал, что начнет борьбу с «цунами беженцев», обрушившимся на Нидерланды. «Основные причины, по которым избиратели поддержали Вилдерса, — это его антииммиграционная программа, а также его позиция по кризису стоимости жизни и по здравоохранению», — сказала профессор политологии Амстердамского университета Сара де Ланге.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который хвастается тем, что превратил Венгрию в «нелиберальное» государство, уже поспешил поздравить Вилдерса. «Ветер перемен уже здесь!» — сказал Орбан.

Членство в ЕС и поставки оружия Украине под угрозой

Предвыборная программа Вилдерса включала призывы к проведению референдума о выходе Нидерландов из Европейского Союза (Nexit по аналогии с Brexit в Великобритании). Во время предвыборной кампании он смягчил свою риторику, но вопрос о проведении референдума пока остается открытым.

Герт Вилдерс известен и своей достаточно жесткой позицией по отношению к Украине. В мае Вилдерс отказался присутствовать на выступлении Зеленского в палате представителей Нидерландов — день его визита совпал с Днем поминовения жертв голландских конфликтов. Также он критиковал открытие рынка ЕС для украинских продуктов.

Поставлять в Украину военную технику из Нидерландов (например, истребители F-16) может стать сложнее. В программе Партии свободы прямо говорилось о том, что вооруженные силы страны «уже не в состоянии защищать даже собственную территорию».

Журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке, которого российские пропагандисты часто используют в своих материалах, называет Вилдерса новым союзником Владимира Путина: «Еще одно государство НАТО переходит к России. Путину просто нужно сидеть сложа руки и наблюдать, как поддержка Украины постепенно рушится». Нидерландские журналисты даже сообщали о связях Вилдерса с Россией — в их материалах говорилось, что члены Партии свободы участвовали в пропагандистских мероприятиях и визитах в Россию, которые финансировал депутат Госдумы Леонид Слуцкий.