Уникальные киты подорвали американскую энергетику

США столкнулись с новой проблемой в энергетической сфере. Политика стран — членов организации добычи нефти (ОПЕК) и России привела к новому скачку мировых цен на нефть, что создает риски для внутреннего рынка США. Вашингтону необходимо наращивать добычу нефти, чтобы снизить зависимость от импорта, однако этому препятствует недавно найденный уникальный вид китов, который сразу же оказался на грани исчезновения. Его основная зона обитания — Мексиканский залив, который, по неприятному совпадению, является одним из главных нефтегазовых регионов США. Пикантности проблеме добавляют скорые выборы в США, которые примерно одинаково зависят от цен на бензин и «зеленых обещаний» демократа Джо Байдена. Три кита для Вашингтона — в материале «Холода».

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Совершенно новый вид китов обнаружили в Мексиканском заливе всего два года назад. Автором открытия стал американский биолог Дейл Райс, в честь которого и назвали новый вид (до этого его регулярно путали с полосатиками Брайда). Считалось, что все киты, обитающие в Мексиканском заливе, и есть полосатики Брайда. Однако в 2014 году был проведен генетический анализ, который показал, что эти киты настолько разные, что их можно отнести к двум отдельным видам. Для подтверждения этого факта ученым был необходим скелет или туша кита, получить которую в итоге удалось только в 2019 году. После двух лет изучения ученые Национальной службы морского рыболовства опубликовали исследование, в котором объявили кита Райса новым видом.

Проблема в том, что этот вид китов близок к вымиранию — на земле осталось лишь 50 особей, а их зона обитания ограничена Мексиканским заливом — одним из ключевых нефтегазовых регионов США. Чтобы сохранить редкий и недавно открытый вид, американским властям придется пойти на ограничения, которые снизят эффективность местной промышленности, — в противном случае о китах Райса придется скоро забыть.

«Я не уверен, что эти киты будут существовать через 50 лет. Готов поспорить на свою жизнь, что так и произойдет», — сказал морской биолог Флоридского международного университета Джереми Кишка.

Кит Райса уникален — это единственный вид китовых, который обитает в водах только одного государства. Из-за этого его даже хотели назвать «американским», но передумали. Киты Райса могут вырастать до 13 метров в длину и весить около 30 тонн, а продолжительность их жизни достигает 60 лет. Морские биологи выяснили, что эти киты по характеру очень застенчивые и боятся подпускать к себе людей.

По официальной статистике, 15% американской сырой нефти добывается именно в Мексиканском заливе. Также здесь сосредоточены более 47% всех нефтеперерабатывающих мощностей США. Воздушные пушки для поиска месторождений, танкеры и суда, обслуживающие платформы, и даже пластиковый мусор — лишь небольшая часть угроз для популяции «американских китов», хотя пластик нашли и в желудке погибшей в 2019 году особи.

Байден за Китов

Администрация Джо Байдена хочет защитить кита Райса и готова уменьшить добычу нефти в Мексиканском заливе. Национальная служба морского рыболовства США (подчиняется американскому Минторгу) попросила ограничить добычу в одном из крупнейших нефтедобывающих районов страны на площади 73 тысяч квадратных километров. Белый дом поддерживает это предложние, которое принесет нефтяникам только убытки. Власти ссылаются на закон об исчезающих видах (ESA), согласно которому государство должно защищать среду обитания находящихся под угрозой вымирания животных. Против нефтяников играет и инициатива Бюро по управлению энергией океана (BOEM). Эта правительственная организация, курирующая аренду участков для добычи морской нефти и газа, запретила сдавать в аренду около 2,5 миллиона гектаров в Мексиканском заливе.

«Наука совершенно ясно утверждает, что эти киты не выживут в среде с такой тяжелой промышленностью. Было бы невероятной трагедией наблюдать, как этот вид китов вымирает, особенно вскоре после того, как мы узнали, что это был особенный вид», — считает Кристен Монселл, старший юрист Центра биологического разнообразия.

Нефтяные компании ожидаемо выступают против этих решений. Вторая по величине нефтегазовая компания в США Chevron, Американский институт нефти (API) и штат Луизиана предъявили иск Белому дому из-за введенных BOEM ограничений. Против такого решения выступили и представители Республиканской партии. Сенатор от штата Алабама Томми Табервилл заявил, что подобные ограничения помешают США достичь энергетической независимости. Он также напомнил, что порт Мобила обеспечивает работой около 313 тысяч американцев и вносит в бюджет государства более двух миллиардов долларов ежегодно.

Буровая установка в Мексиканском заливе у побережья Луизианы. Фото: Gerald Herbert / AP Photo / Scanpix

«Для нефти и газа такое решение может быть значительным. Изъятые участки — это как элитная недвижимость. Сейчас такие меры распространяются только на нефть и газ. Но в конечном итоге это будет распространяться на любой морской бизнес в Мексиканском заливе», — считает Эрик Милито, глава Национальной ассоциации океанской промышленности.

По его мнению, изъятие с аукциона земель в заливе «обошло закон, проигнорировало науку и обошло мнение общественности». Судья Джеймс Д. Кейн-младший (который был назначен бывшим президентом-республиканцем Дональдом Трампом) вынес решение в пользу нефтяников. Свое решение он объяснил тем, что процесс, который сейчас происходит, «больше похож на использование закона об исчезающих видах в качестве оружия, чем на совместный и аргументированный подход».

Экоактивисты уже обжаловали решение, а BOEM потребовало экстренной приостановки постановления суда. Однако аукцион все же придется провести. «Суд поручил BOEM включить в аренду те земли, которые ранее исключили из-за потенциального воздействия на популяцию китов Райса в результате нефтегазовой деятельности в Мексиканском заливе», — уточняется в заявлении организации.

На двух стульях

Белый дом вынужден балансировать между двумя взаимоисключающими позициями: нарастить добычу нефти, чтобы сдержать цены на бензин, и ограничить добычу, чтобы выполнить предвыборные экологические обещания. Пока поиск баланса идет не в пользу Джо Байдена — им одинаково недовольны обе стороны.

До победы на выборах он обещал сократить добычу нефти в США и нарастить долю экологически чистых источников энергии. Однако вышло ровным счетом наоборот — нефтедобыча бьет рекорды. Судя по федеральным прогнозам, в 2023 году добыча в Штатах впервые вырастет до 12,8 миллиона баррелей в день — на полмиллиона баррелей в день больше, чем добывали при Трампе в 2019 году — абсолютный исторический рекорд. Но даже их недостаточно, чтобы покрыть внутренний спрос, что приводит к росту цен на дизель, бензин, авиационное топливо и прочие нефтепродукты. Против США и геополитика: Россия и Саудовская Аравия — лидеры соглашения ОПЕК+ — продолжают сокращать добычу нефти, что только разгоняет цены на энергоресурсы и грозит западным странам новым витком энергетического кризиса.

Мировые цены на нефть, благодаря совместным действиям России и ОПЕК, выросли более чем на 23%. Глава крупнейшей в США компании по добыче сланцевой нефти Continental Resources Даг Лоулер вообще предсказывает нефть по 150 долларов, если США не решатся увеличить добычу.

Невзирая на негативный рыночный фон, Вашингтон уже утвердил новый план по добыче нефти на ближайшую пятилетку, согласно которому в 2024 году государство не отдаст в аренду ни один участок под добычу нефти или газа. Следующий плановый период (2025–2029) будет насчитывать всего лишь три аукциона по сдаче в аренду федеральной земли для добычи — это минимум, необходимый для соблюдения закона, и абсолютный минимум с 1992 года: с тех пор количество предлагаемых на аукционе участков не падало ниже 11. Для сравнения, администрация Трампа предлагала провести 47 сделок за 5 лет.

Белый дом объясняет это решение необходимостью сокращать выбросы и стимулированием ветрогенерации. По данным Геологической службы США, выбросы от сжигания ископаемого топлива, добываемого на федеральных землях и водах, составляют почти 25% выбросов парниковых газов в стране. Нефтяники же настаивают, что подобное решение приведет к повышению цен и вынудит страну увеличить импорт нефти.

«Этот план ослабляет энергетическое доминирование США, ограничивает доступ граждан к дешевой и надежной энергии и ставит под угрозу наше лидерство на мировой арене», — высказался Майк Соммерс, президент Американского института нефти.

Белый дом также критикуют за непоследовательность. Выиграв выборы, Байден отменил выданные администрацией Трампа разрешения на аренду земель на Аляске для разработки нефтяных и газовых месторождений, но чуть позже одобрил проект Willow — тоже на Аляске. Более того, Willow критиковали ровно за то же самое, за что сейчас критикуют добычу в Мексиканском заливе — он угрожает популяции белых медведей, которые тоже считаются исчезающим видом. А принятый Байденом в 2022 году закон о снижении инфляции (The Inflation Reduction Act) обязывает государство проводить аукционы на земли под добычу нефти и газа; он же разрешал аренду земель в местах обитания китов Райса.

«С нас хватит новых проектов по ископаемому топливу. Байден ставит на карту наше будущее ради своих собственных политических целей. Президент боится компаний, добывающих ископаемое топливо, когда на самом деле он должен бояться нас, потому что это мы голосуем на выборах», — заявила участница недавних протестов Эмма Буретта из Нью-Йорка.

Американские избиратели от Байдена не в восторге — больше половины уже сейчас заявляют, что не одобряют его деятельность. Решение проблемы с ценами на бензин позволит президенту восстановить свой рейтинг и привлечь на сторону сомневающегося избирателя, однако для этого придется увеличивать производство нефти, что оттолкнет традиционно близких к демократам «зеленых». Поможет ли спасение китов смягчить этот негатив — станет понятно в ноябре 2024 года.