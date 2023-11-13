Россия начала эвакуацию своих граждан из Газы, а Финляндия перестала пускать россиян на велосипедах. Главные новости минувших выходных

Началась эвакуация российских граждан из Газы

Об этом сообщили в российском МЧС 12 ноября. «На протяжении недели оперативная группа МЧС России проводила работу по согласованию порядка и маршрутов эвакуации российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта. На данный момент пункт пропуска пересекают граждане РФ, пожелавшие покинуть зону конфликта», — говорится в сообщении ведомства.

Там также уточнили, что россияне покидают Газу через пункт пропуска на египетской границе, а затем направятся в Каир, где сотрудники оперативного штаба МЧС помогут им оформить все необходимые документы, обеспечат продовольствием и водой, а также окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Финляндия перестала пускать россиян, пытающихся пересечь границу на велосипедах

Как сообщает петербургское издание «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев, новые правила пропуска начали действовать на на КПП «Иматра», «Нуйамаа» и «Ваалимаа».

«Получить письменное подтверждение нигде не удается, но велосипедистов разворачивают. Звонили финским пограничникам — они подтвердили. Меня лично сегодня развернули», — рассказал изданию один из читателей.

В свою очередь, РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника погранохраны КПП «Ваалимаа» сообщает, что запрет ввели с 9 ноября. По его словам, он действует по всему округу юго-восточной Финляндии. При этом он не уточнил на основании чего ввели такую меру, а также касается ли это решение остальных пунктов пропуска. Всего на границе России и Финляндии работают девять КПП.

Диверсию на газопроводе «Северный поток» координировал украинский военный

Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники. По их данным, координатором атаки на газопровод был 48-летний полковник ВСУ Роман Червинский, который в свою очередь, выполнял приказы командования украинской армии во главе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Как пишет WP, Червинский координировал действия команды из шести человек, которые под вымышленными именами арендовали парусное судно, а затем, используя глубоководное оборудование, установили взрывчатку на газопроводе.

При этом издание отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский мог не знать о готовящейся операции.

Сам Червинский отрицает свою причастность к диверсии. «Все предположения о моей причастности к атаке на “Северный поток” распространяются российской пропагандой без каких-либо оснований», — заявил он.

На Европейский университет в Петербурге составили протоколы об участии в деятельности «нежелательной» организации

Как пишет петербургское издание «Ротонда» протоколы составили по итогам проверки, которую провели в вузе прокуратура и Рособрнадзор. Нарушением они сочли книги в библиотеке университета, которые издали при поддержке Института «Открытое общество», входящего в структуру фонда Сороса, и Института Кеннана — программы в Международном научном центре имени Вудро Вильсона, признанного российскими властями «нежелательной» организацией. Среди книг, которые посчитали нарушением — произведения о древнекитайских философах, музеях Петербурга, культурных различиях наций и глобализации.

В университете уточнили, что эти книги попали в библиотеку задолго до появления закона о «нежелательных» организациях. После его принятия их поместили в «специальный закрытый фонд» и никому не выдавали. Университет готовит возражения для суда.

Московская прокуратура проверяет на «дискредитацию» армии журналиста Юрия Дудя

Поводом для проверки стал донос, написанный провластным активистом Виталием Бородиным после публикации интервью Дудя с певицей Викой и ее мужем Вадимом Цыгановыми. В нем, по утверждению Бородина, Дудь в «циничной и уничижительной форме выражал свое мнение о действиях ВС РФ на территории Украины, называя СВО войной, а также непосредственно о президенте РФ и представителях государственных структур».

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