Протоколы на Европейский университет в Петербурге об участии в деятельности «нежелательной» организации составили из-за книг в его библиотеке



Протоколы на Европейский университет в Петербурге по статье об участии в деятельности «нежелательной» организации составили из-за книг, которые нашли в его библиотеке во время проверки на экстремизм в мае. Об этом сообщили «Ротонде» в университете.

Проверку проводили прокуратура и Рособрнадзор. Нарушением они сочли книги в библиотеке, которые издали при поддержке Института «Открытое общество», входящего в структуру фонда Сороса, и Института Кеннана — программы в Международном научном центре имени Вудро Вильсона, признанного «нежелательной» организацией. Среди книг, которые посчитали нарушением — произведения о древнекитайских философах, музеях Петербурга, культурных различиях наций и глобализации.

В университете уточнили, что эти книги попали в библиотеку задолго до появления закона о «нежелательных» организациях. После его принятия их поместили в «специальный закрытый фонд» и никому не выдавали. Университет готовит возражения для суда.

О двух протоколах, составленных на Европейский университет в Петербурге, сегодня написала «Медиазона». Сейчас ему грозит штраф до ста тысяч рублей.

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