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Московская прокуратура начала проверку в отношении Юрия Дудя по статье «дискредитации» армии — ТАСС  

18:47 • 11.11.2023

Прокуратура Москвы проверяет журналиста и блогера Юрия Дудя по статье о «дискредитации» российской армии после интервью с певицей Викой Цыгановой и ее мужем Вадимом Цыгановым. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. 

По словам собеседника агентства, проверка будет идти до начала декабря, ее могут продлить в случае необходимости. 

Донос на Дудя после выхода интервью написал провластный активист Виталий Бородин. Он утверждает, что в интервью журналист в «циничной и уничижительной форме выражал свое мнение о действиях ВС РФ на территории Украины, называя СВО войной, а также непосредственно о президенте РФ и представителях государственных структур».

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