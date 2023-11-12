Атаку на «Северные потоки» координировал украинский военный — The Washington Post

Атаку на «Северные потоки» координировал украинский военный 48-летний полковник Роман Червинский. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на анонимные источники.

Так, по данным газеты, Червинский координировал работу команды из шести человек. Они арендовали парусник под вымышленными именами, а также использовали глубоководное водолазное оборудование, чтобы установить взрывчатку на трубопроводе.

При этом The Washington Post пишет, что Червинский не планировал операцию, а подчинялся приказам высокопоставленных украинских чиновников. Те в свою очередь якобы отчитывались главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному.

Издание отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский мог не знать об операции по подрыву «Северных потоков». «Ничего подобного Украина не сделала. Я бы никогда так не поступил», — заявлял он ранее.

Сам Червинский отрицает свою причастность к диверсии: «Все предположения о моей причастности к атаке на “Северный поток” распространяются российской пропагандой без каких-либо оснований».

Сейчас Червинский находится под арестом в Киеве. Его обвиняют в превышении полномочий по делу о ракетных обстрелах аэродрома «Канатово» летом 2022 года. По версии следствия, это произошло после того, как Червинский без разрешения начальства решил завербовать российского военного и выдал координаты аэродрома.

Серия взрывов на «Северных потоках» произошла 26 сентября 2022 года. В результате были разрушены две нитки газопровода.

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