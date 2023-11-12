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Россия начала эвакуацию своих граждан из сектора Газа

13:13 • 12.11.2023

Россия приступила к эвакуации своих граждан из сектора Газа. Об этом заявили в МЧС. 

«На протяжении недели оперативная группа МЧС России проводила работу по согласованию порядка и маршрутов эвакуации российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта. На данный момент пункт пропуска пересекают граждане РФ, пожелавшие покинуть зону конфликта», — говорится в сообщении. 

Там также отмечается, что всех граждан России, которые сегодня перейдут границу, направят в Каир. Там, в оперативном штабе МЧС России, им помогут оформить все необходимые документы.

Специалисты МЧС оказывают на месте медицинскую и психологическую помощь людям, пожелавшим покинуть анклав. Их также обеспечивают питанием и водой.

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