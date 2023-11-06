С начала октября в Газе погибли 88 сотрудников ООН 

С начала обострения конфликта между Израилем и боевиками ХАМАСа в секторе Газа погибли по меньшей мере 88 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом говорится в совместном заявлении глав гуманитарных ведомств организации.

«С 7 октября были убиты десятки работников гуманитарных организаций, в том числе 88 сотрудников БАПОР — это самое большое число погибших сотрудников ООН, когда-либо зарегистрированное в одном конфликте», — отмечается в тексте.

Кроме того, в заявлении сообщается о более чем 100 нападениях на медицинские учреждения палестинского анклава.

Наземная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа продолжается уже несколько дней. Только в ночь на 6 ноября ЦАХАЛ нанес удары по 450 объектам, которые, как утверждается, являлись частью инфраструктуры ХАМАСа. Также израильские военные взяли под контроль один из военных лагерей палестинской группировки.

Мирных жителей Газы ЦАХАЛ призывает переместиться на юг анклава. Для этого 6 ноября на четыре часа открывали гуманитарный коридор. По последним данным ООН, покинуть свои дома вынуждены были около 1,5 миллиона жителей Газы. Всего там проживают 2,1 миллиона человек.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.