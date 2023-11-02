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В Латвии запретили ездить на машинах с российскими номерами после февраля 2024 года

19:52 • 02.11.2023

Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки, которые запрещают ездить в стране на автомобилях, зарегистрированных в России. Об этом пишет Delfi.

Согласно принятому закону, до 14 февраля 2024 года владельцы машин с российскими номерами должны перерегистрировать их или вывезти из страны. После этой даты такие транспортные средства конфискуют и, как сообщается, передадут их Украине.

В документе есть исключение. Машины с российскими номерами смогут проехать через территорию Латвии транзитом. Однако сделать это можно будет только один раз, предварительно оповестив Дирекцию безопасности дорожного движения. Пропуск будут выдавать только на 24 часа. 

В начале сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснения по санкционному законодательству. В документе, в частности, говорилось, что россиянам запрещен въезд в страны Евросоюза на автомобилях, зарегистрированных в России. После этого въезд для таких машин закрыли Латвия, Польша, Норвегия, Болгария, Литва, Эстония и Финляндия

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