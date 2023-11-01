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Война в Израиле

На границе Газы с Египтом впервые с начала войны открылся КПП «Рафах»

11:42 • 01.11.2023

На границе сектора Газа с Египтом впервые с 7 октября, когда началась война с Израилем, открылся контрольно-пропускной пункт «Рафах». Об этом сообщает AFP.

По его данным, из сектора Газа в Египет через этот КПП выехали десятки иностранцев и людей с двойным гражданством. СМИ сообщили, что из Газы вывезут также 81 раненого палестинца для лечения в египетских больницах.  

В понедельник в сектор Газа въехала самая большая колонна с гуманитарной помощью, 33 грузовика. Всего с 21 октября через КПП «Рафах» пропустили 117 фур.

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