В Газу въехали 33 фуры с гуманитарной помощью 

В сектор Газа в выходные въехала самая большая колонна с гуманитарной помощью. 33 грузовика доставили в анклав, который контролирует палестинская группировка ХАМАС, продовольствие, воду и медикаменты, пишет Русская служба Би-би-си.

При этом в субботу, 28 октября, из-за отсутствия связи представители ООН не смогли скоординировать въезд ни одного грузовика. Всего с 21 октября через контрольно-пропускной пункт Рафах на границе Газы с Египтом прошли 117 фур. В ООН считают, что этого недостаточно.

Израиль ввел блокаду сектора Газа в ответ на нападения боевиков ХАМАСа на мирных жителей и военные объекты страны, которые произошли 7 октября. До этого в палестинский анклав ежедневно выезжали около 500 фур с коммерческими грузами и гуманитарной помощью.

Международные организации, которые работают в Газе, описывают сложившуюся ситуацию в анклаве как гуманитарный кризис — там нет электричества и чистой воды, есть перебои с поставками топлива, медикаментов и других товаров первой необходимости.

В воскресенье, по сообщению агентства ООН по помощи палестинским беженцам, толпа в несколько тысяч человек ворвалась в склады агентства в Газе, где хранятся продукты питания и другие товары, забрав муку и предметы первой необходимости.

Вечером в пятницу в Газе пропал интернет. Это произошло после того, как израильская армия объявила о «расширении наземных операций». Доступ к связи появился только днем в воскресенье.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.