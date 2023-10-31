Почти 70% погибших в секторе Газа от израильских ударов составляют женщины и дети — ООН

Около 70% погибших в результате израильских ударов по сектору Газа — это женщины и дети. Такую информацию озвучил комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Филипп Лаззарини, ссылаясь на данные международной организации Save the Children.

Согласно этой информации, за три недели в секторе Газа были убиты 3200 детей. Один миллион человек был переселен с севера на юг, где, однако, тоже были бомбардировки.

«Уровень разрушений беспрецедентен, человеческая трагедия, разворачивающаяся на наших глазах, невыносима», — сказал он, добавив, что сейчас «в секторе Газа нет безопасного места».

На прошлой неделе правозащитная организация Amnesty International обвинила Израиль и ХАМАС в совершении военных преступлений и призвала стороны конфликта немедленно прекратить огонь. Она также потребовала от ХАМАСа освобождения всех заложников, от Израиля — освобождения всех пленных палестинцев. По последним данным, Израиль оценивает число заложников, удерживаемых в секторе Газа, в 240 человек.

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