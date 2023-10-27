Amnesty International обвинила Израиль и ХАМАС в совершении военных преступлений и призвала к немедленному прекращению огня

Правозащитная организация Amnesty International опубликовала заявление, в котором обвинила Израиль и ХАМАС в совершении военных преступлений и призвала немедленно прекратить войну.

«За последние две с половиной недели мы стали свидетелями ужаса, разворачивающегося в невообразимых масштабах в Израиле и на оккупированных палестинских территориях. Более двух миллионов человек в секторе Газа борются за выживание в условиях катастрофического гуманитарного кризиса, а уровень жертв среди гражданского населения беспрецедентен. Более 6546 человек были убиты в секторе Газа, по меньшей мере 1400 человек — в Израиле, еще тысячи получили ранения. ХАМАС взял в заложники более 200 человек», — сказала генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

По ее словам, серьезные нарушения международного гуманитарного права, включая военные преступления, фиксируются с обеих сторон конфликта. Калламар призвала принять срочные действия для защиты гражданского населения сектора Газа и Израиля и «предотвращения дальнейшего ошеломляющего уровня человеческих страданий». «Мы призываем всех членов международного сообщества объединиться и потребовать немедленного гуманитарного прекращения огня всеми сторонами конфликта», — говорится в заявлении.

Amnesty International также предостерегла от осуществления наземной операции Израиля в секторе Газа. «Это, вероятно, будет иметь катастрофические последствия для гражданского населения сектора Газа, о чем говорят зловещие угрозы, исходящие от израильских военных в адрес гражданского населения, остающегося в северной части сектора Газа. Гражданские лица в Израиле также продолжают подвергаться неизбирательным ракетным обстрелам со стороны ХАМАСа и других вооруженных группировок, находящихся в секторе Газа», — отметили правозащитники.

Организация потребовала от ХАМАСа освобождения всех заложников, от Израиля — освобождения всех пленных палестинцев. Также она призвала Израиль немедленно разрешить доставку гуманитарной помощи в сектора Газа. «Коренные причины конфликта должны быть устранены, в том числе путем демонтажа израильской системы апартеида против всех палестинцев», — добавили в Amnesty International.

Пресс-секретарь израильского МИДа Лиор Хаят в ответ на это назвал организацию «антисемитской» и заявил, что ей «не хватает морального авторитета, чтобы называться правозащитной».

«Молчание организации после зверств, совершенных террористами ХАМАС 7 октября, когда более 1400 израильтян, включая младенцев, детей, женщин и стариков, были убиты, а более 220 человек были похищены, демонстрирует, что Amnesty International — это пропагандистская организация, работающая на террористов ХАМАС», — заявил он.

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