Сын Кадырова получил еще одну награду — высший орден Карачаево-Черкесии

Несовершеннолетний сын главы Чечни Адам Кадыров, который избил фигуранта дела о сожжении Корана Никиту Журавеля, получил еще одну награду. На этот раз — высший орден Карачаево-Черкесии. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов.

«Принял решение — наградить Адама Рамзановича Кадырова высшей государственной наградой республики — Орденом “За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой” за его личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства, укрепление традиционных исламских ценностей», — написал он.

Накануне стало известно, что глава Татарстана Рустам Минниханов наградил Кадырова-младшего вторым по значимости орденом республики — «Дуслык». За несколько дней до этого депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев, выступая на пленарном заседании, раскритиковал отца и сына Кадыровых.

«В каком правовом поле мы живем? Глава субъекта РФ за избиение человека присваивает звание героя своему сыну. Дальше, развивая свою идею, говорит, что он — герой всех мусульман. Кто может ответить?» — сказал тогда Хамаев. Уже на следующий день он извинился за свое «эмоциональное выступление». Запись этой речи удалили с сайта Госсовета, а Минниханов заявил, что слова Хамаева не отражают мнение мусульман республики.

В начале октября Рамзан Кадыров присвоил своему сыну звание Героя Чечни. До этого Кадыров опубликовал видео, на котором его сын жестоко избивает Журавеля с подписью: «Побил и правильно сделал».

Об избиении Адамом Кадыровым обвиняемый в сожжении Корана Никита Журавель рассказал в середине августа. Это произошло в СИЗО Грозного, куда его доставили сразу после ареста. Журавель тогда обратился к омбудсмену Татьяне Москальковой, которая переадресовала его запрос уполномоченному по правам человека в Чечне Мансуру Солтаеву. Чеченские силовики отказались возбуждать уголовное дело против Адама, заявив, что он еще не достиг возраста уголовной ответственности.

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