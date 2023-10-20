Единоросс, раскритиковавший Кадыровых, извинился за «эмоциональное выступление»

Депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев извинился за свое выступление с критикой главы Чечни Рамзана Кадырова и его сына Адама. Накануне с трибуны регионального парламента он задался вопросом «в каком правовом поле мы живем?»

«Глава субъекта РФ за избиение человека присваивает звание героя своему сыну. Дальше, развивая свою идею, говорит, что он — герой всех мусульман. Кто может ответить?» — обратился он к своим коллегам.

Вскоре после этого запись заседания, на котором выступал Хамаев, удалили с сайта Госсовета Татарстана. А глава Татарстана Рустам Минниханов назвал высказывание депутата его личным мнением, которое «не имеет никакого отношения к позиции мусульман республики». По его словам, в Татарстане «всегда с уважением относятся к братскому чеченскому народу».

Позже сам Хамаев извинился за свои слова. «Выступая на заседании Госсовета республики, высказал сугубо личное мнение, которое не было поддержано моими коллегами. Приношу свои извинения за свое эмоциональное высказывание, которое может навредить взаимоотношениям между братскими народами», — сказал он.

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