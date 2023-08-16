Обвиняемый в поджоге Корана студент рассказал, что в СИЗО его избил сын Кадырова 

Обвиняемый в поджоге Корана Никита Журавель рассказал, что в СИЗО Грозного его избил сын главы Чечни Адам Кадыров. Об этом сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова.

«Ко мне поступило обращение обвиняемого Никиты Журавеля, который содержится в СИЗО в Грозном. Он утверждает, что во время посещения в следственном изоляторе его избил сын Главы Чеченской Республики Адам Кадыров», — написала она в своем телеграм-канале.

По словам Москальковой, она переадресовала этот запрос уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике Мансуру Солтаеву. Москалькова пишет, что она попросила «обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей».

19 мая в сети распространилось видео с сожжением Корана на фоне мечети в Волгограде. 21 мая Следственный комитет сообщил о задержании 19-летнего студента Никиты Журавеля. На допросе он сказал, что совершил акцию по заданию «украинских спецслужб», и что должен был получить за нее 10 тысяч рублей.

Суд Волгограда 22 мая арестовал Журавеля. Его обвинили в оскорблении чувств верующих и практически сразу передали чеченским силовикам. Министр национальной политики республики Ахмед Дудаев утверждал, что это якобы было сделано по инициативе федеральных органов власти. Судить Журавеля будут в Чечне.

«Здесь его будут судить, здесь он будет отбывать наказание, поскольку он посягнул на чувства верующих мусульман. У нас здесь, я думаю, он найдет свое наказание в рамках закона», — говорил тогда Дудаев. Адвокат Дмитрий Захватов в комментарии «Холоду» называл передачу этого дела в Чечню «актом устрашения».

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