«В каком правовом поле мы живем?» Единоросс из Татарстана раскритиковал отца и сына Кадыровых

Депутат Госсовета Татарстана от «Единой России» Азат Хамаев, выступая на заседании регионального парламента, раскритиковал Адама и Рамзана Кадыровых, один из которых избил подозреваемого в сожжении Корана, а другой его за это наградил. Фрагмент выступления Хамаева опубликовало издание «7х7».

«Первый вопрос, который я задал себе: в каком правовом поле мы живем? Глава субъекта РФ за избиение человека присваивает звание героя своему сыну. Дальше, развивая свою идею, говорит, что он — герой всех мусульман. Кто может ответить?» — спросил Хамаев с трибуны у своих коллег. Никто из них не стал отвечать на этот вопрос.

В конце мая 2023 года в сети распространилось видео сожжения Корана. Спустя два дня силовики задержали подозреваемого — 19-летнего студента Никиту Журавеля. На допросе он якобы рассказал, что поджег Коран по заданию «украинских спецслужб» за десять тысяч рублей. 22 мая Журавеля арестовали и сразу отправили в Чечню.

В июле стало известно, что после первой встречи с Кадыровом в СИЗО Грозного Журавеля избил несовершеннолетний сын главы Чечни Адам. 25 сентября Кадыров в своем телеграм-канале опубликовал видео избиения с подписью: «Побил и правильно сделал». В начале октября он присвоил Адаму Кадырову звание героя республики.

Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову и к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием привлечь Рамзана Кадырова к уголовной ответственности. Началась ли проверка по этому поводу — неизвестно. Чеченские силовики отказались возбудить уголовное дело против Адама Кадырова, мотивировав это тем, что он еще не достиг возраста уголовной ответственности.

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