Чеченские депутаты поддержали сына Кадырова, который избил обвиняемого в сожжении Корана

Депутаты из Чечни поддержали 15-летнего сына местного главы Рамзана Кадырова, который в СИЗО избил обвиняемого в сожжении Корана.

Так, депутат Госдумы Адам Делимханов написал в своем телеграм-канале, что Адам Кадыров «с самого детства отличается чувством справедливости и является отличным примером для сверстников».

«Депутаты Государственной Думы, сенаторы Российской Федерации от Чеченской Республики и я лично поддерживаем АДАМА РАМЗАНОВИЧА. Являясь достойным наследником Первого Президента ЧР, Героя России АХМАТА-ХАДЖИ КАДЫРОВА, он показал пример патриотизма и стремления защитить религию и наши святыни», — написал Делимханов, добавив, что Кадыров-младший «поступил очень даже гуманно, оставив его в живых».

В свою очередь, спикер парламента Чечни Магомед Даудов написал, что Адам Кадыров «поступил как истинный мусульманин, патриот своей страны и настоящий чеченец».

«Любой здравомыслящий человек, независимо от религии и национальности, так же вполне оправдает поступок Адама относительно этого богохульника. Тем более работавшего по заказу врагов нашей страны в лице украинских спецслужб, прибегающих к кощунственному для миллиардов мусульман по всему миру акту!» — добавил Даудов.

Об избиении сыном Кадырова обвиняемого в сожжении Корана 19-летнего Никиты Журавеля стало известно 16 августа. О нем сообщила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Разобраться в ситуации она попросила уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике Мансура Солтаева. В ответ он пообещал провести «конкретную проверку».

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