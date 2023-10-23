Ситуация в Израиле и удар по «Новой почте» в Харьковской области. Главные новости минувших выходных

Стали известны имена заложников, которых ХАМАС удерживает в Газе

В Армии обороны Израиля сообщили, что подтвердили имена 212 заложников, которых боевики палестинской группировки ХАМАС удерживают в секторе Газа. При этом представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что это не окончательная цифра. В это число также не входят освобожденные накануне американки Джудит и Натали Раанан.

В свою очередь, израильский министр по национальной безопасности Итамар Бен-Гвир раскритиковал непрерывные поставки гуманитарной помощи в Газу. «Любое соглашение о “непрерывной помощи Газе”, которое не включает освобождение всех наших заложников, является всего лишь продолжением концепции, которая привела нас туда, где мы находимся сейчас», — написал он. В субботу через контрольно-пропускной пункт Рафах в Газу въехали 20 грузовиков ООН с гуманитарной помощью. Вечером в воскресенье — еще 14.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что кампания против ХАМАСа может продлиться до трех месяцев и завершится полным уничтожением боевиков группировки.

Россия нанесла удар по терминалу «Новой почты» в селе Новый Коротыч в Харьковской области

В результате, как сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов, погибли шесть человек и еще 16 были ранены. По его словам, двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, еще шестеро — в тяжелом.

В В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины уточнили, что все шестеро погибших были сотрудниками «Новой почты». В самой компании рассказали, что у людей не было шанса добежать до укрытия, потому что сирены прозвучали лишь за несколько секунд до прилета ракеты.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с места падения ракеты и подчеркнул, что атакованный почтовый терминал был гражданским объектом. Он призвал увеличить международное давление на Россию.

«Новая почта» – это украинская логистическая компания, которая занимается экспресс-доставкой посылок и документов.

Финалиста музыкального шоу на Первом канале задержали и угрозами заставляют подписать контракт с Минобороны

Участник выходящего на первом канале шоу «Перепой звезду» Мамут Усеинов рассказал в своем телеграм-канале, что сотрудники ОМОНа задержали его вместе с другими верующими во время пятничной молитвы в мечети в Котельниках. После этого мужчин отвезли в военкомат в Люберцах, где организовали медкомиссию, а затем, угрожая тюрьмой, стали требовать подписать контракт с Минобороны.

«Вечером [20 октября] нам объявили, что все должны подписать контракт на год, либо тюрьма. Утром 21 октября на построении я услышал, что мы все будем отправлены на СВО […] То, что у меня контракт с “Первым каналом”, что я участник проекта и что это является основанием для отсрочки, никого не интересует. Меня просто не хотят слышать. Позже во время встречи с полковником, имя которого я не знаю, после возмущения призывников и отказа от контракта, я понял, что все же срочную службу по призыву решили предоставить. Но как? Через облаву?», — написал Усеинов.

Музыкант добавил, что повестка ему не приходила. Телеграм-канал Baza пишет, что Усеинову 26 лет, и что он получил российский паспорт в 2014 году в Крыму.

Во Владимире уничтожен мемориал жертвам политических репрессий

Грекокатолический священник Илья Астапов сообщил, что на Князь-Владимирском кладбище демонтировали мемориал с табличками, установленными в память о жертвах политических репрессий.

По данным местных СМИ, мемориал был построен на месте братской могилы, в которой похоронены умершие в тюрьме «Владимирский централ» советские политзаключенные.

Среди прочих на мемориале были таблички с именами архимандрита Украинской грекокатолической церкви Климентия Шептицкого, репрессированного в 1947 году, министра иностранных дел Литвы и католического архиепископа Мечисловаса Райниса, а также польского политика Яна Янковского. Кто демонтировал мемориал, неизвестно.

Издание «Довод» обратило внимание, что незадолго до разрушения мемориала о нем писали местные провластные СМИ, называя его памятником «ярым врагам нашей страны, виновным в гибели тысяч наших соотечественников».

С начала 2023 года от российского гражданства отказались 4400 человек

Об этом сообщил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов. По его словам, это данные за девять месяцев 2023 года и цифра отказавшихся от российского гражданства уже выше, чем в 2022 году — тогда от российского паспорта отказались 4300 человек. В 2020 году таких случаев было 3877, а в 2021 году — 4055.

При этом, по словам Климова, с начала этого года гражданство России за рубежом получили 15,1 тысячи человек, большинство из которых — дети, рожденные в смешанных браках.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.