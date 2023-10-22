На кладбище во Владимире уничтожили мемориал жертвам политических репрессий

На Князь-Владимирском кладбище демонтировали мемориал с табличками, установленными в память о жертвах политических репрессий. Об этом сообщил грекокатолический священник Илья Астапов.

Как пишет издание «Довод», мемориал был воздвигнут на месте братской могилы, в которой были захоронены жертвы политических репрессий, умершие в тюрьме «Владимирский централ», возле которой и находится кладбище.

Фото: «Довод» (мемориал до демонтажа)

Одна из табличек была посвящена архимандриту Украинской грекокатолической церкви Климентию Шептицкому, который был был репрессирован в 1947 году. Также на мемориале были таблички в память о министре иностранных дел Литвы и католическом архиепископе Мечисловасе Райнисе и о польском политике Яне Янковском. Кто решил демонтировать мемориал, неизвестно.

Фото: Илья Астапов (мемориал после)

Фото: Илья Астапов (мемориал после)

«Довод» обратил внимание на то, что незадолго до уничтожения памятника о нем писали местные провластные СМИ. Например, в издании Sm.news в августе вышел материал со словами о том, что на Князь-Владимирском кладбище «можно видеть несколько памятных досок отнюдь не владимирцам и даже не россиянам». «Это мемориальные доски в честь ярых врагов нашей страны, виновных в гибели тысяч наших соотечественников», — говорится в публикации.

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В последнее время в российских регионах активно избавляются от памятников жертвам политических репрессий и войн. В июле стало известно о пропаже с Левашовского кладбища в Санкт-Петербурге мемориала репрессированным полякам. В сентябре в Ленобласти исчез памятник финским солдатам, погибшим во Второй мировой войне. В октябре появилась информация о разрушении бетонного креста, установленного под Воркутой в память о польских узниках ГУЛАГа.

В прошлом году сообщалось о пропаже табличек о репрессированных и депортированных поляках в Томской области. Также таблички с именами исчезли с монумента Памяти поляков в Якутске.

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