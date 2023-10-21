На границе сектора Газа и Египта открылся переход Рафах. По нему в анклав въехали грузовики с гуманитарной помощью

Контрольно-пропускной пункт Рафах открылся на границе сектора Газа и Египта, сообщают Al Jazeera и Al Arabia. По нему в регион въехало 20 грузовиков с гуманитарной помощью.

В телеграм-канале ХАМАСа происходящее назвали «американо-сионистской попыткой бросить пыль в глаза и обмануть общественное мнение», так как такого количества гуманитарной помощи недостаточно, чтобы помочь нуждающимся. Также боевики раскритиковали распределение гумпомощи только по южной части сектора Газа и потребовали обеспечить работу КПП Рафах на постоянной основе для вывоза раненых за границу и доставки гумпомощи по все районы сектора Газа.

Издание «Едиот ахронот» пишет, что переход будет открыт до 16:00. «Би-би-си» сообщает, что всего у этого КПП застряли 175 грузовиков с лекарствами, едой и водой. Они ожидают от Израиля разрешения на въезд.

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