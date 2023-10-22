В результате российского удара по терминалу «Новой почты» в Харьковской области погибли шесть человек

Вечером 21 октября российская армия нанесла удар по терминалу «Новой почты» в селе Новый Коротыч в Харьковской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. В результате погибли 6 человек, еще 16 получили ранения. Двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, еще шестеро — в тяжелом, добавил Синегубов.

В украинской госслужбе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что все шестеро погибших были сотрудниками «Новой почты». В самой компании рассказали, что у людей не было шанса добежать до укрытия, потому что сирены прозвучали за несколько секунд до ракетного удара.

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео с места удала и сказал, что здание почты было обычным гражданским объектом. Он призвал увеличить международное давление на Россию.

«Новая почта» – это украинская логистическая компания, которая занимается экспресс-доставкой посылок и документов.

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