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ХАМАС удерживает как минимум 210 заложников — Армия обороны Израиля

17:02 • 21.10.2023

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что ХАМАС удерживает по меньшей мере 210 заложников. Его цитирует издание The Times of Israel. 

По словам Хараги, в это число не входят освобожденные накануне американки Джужит и Натали Раанан. При этом 210 — не окончательное количество заложников, потому что сейчас ЦАХАЛ расследует новую информацию о пропавших без вести, сказал Хагари. 

Ранее израильская армия сообщала о 203 заложниках. В российском посольстве в Израиле говорили, что в плену ХАМАСа находятся как минимум двое россиян.

20 октября ХАМАС освободил двух гражданок США, мать и дочь, из плена. Боевики заявили, что сделали это благодаря усилиям Катара. 

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