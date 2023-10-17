Более 500 человек погибли в результате авиаудара Израиля по больнице в секторе Газа — Минздрав Газы 

Более 500 человек погибли, еще сотни пострадали в результате авиаудара Израиля по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, передает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на представителя Минздрава Палестины. На странице Минздрава Газы в фейсбуке также сообщается об ударе, но без количества жертв.

Баптистская больница Аль-Ахли находится в центральной части сектора Газа. Русская служба Би-би-си, ссылаясь на представителей группировки ХАМАС, пишет, что под завалами могут находиться еще сотни людей. Телеканал Al hadath со ссылкой на корреспондента сообщает о 800 погибших.

Представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари сказал, что сообщения о возможном авиаударе Израиля изучаются, но отметил, что у него пока нет информации о том, что удар нанесла именно израильская армия. «Наносится много авиаударов, но есть и много фейковых сообщений ХАМАСа», — заявил он.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас объявил трехдневный траур в связи с авиаударом по больнице в секторе Газа, передает палестинское информационное агентство WAFA.

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