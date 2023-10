Самозванец из НАТО призывает бомбить Белград и разделить Россию

Основатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер регулярно выступает с радикальными заявлениями по мировой повестке. Во время недавнего обострения ситуации в Косово он, например, предложил разбомбить столицу Сербии. До этого призывал принять Армению в НАТО и разделить Россию на 41 независимое государство. Высказывания Фелингера привлекают интерес российских и мировых СМИ, а призыв к бомбежкам Белграда комментировал даже президент Сербии Александр Вучич. Проблема, правда, в том, что внутри Североатлантического альянса никакого Европейского комитета по расширению НАТО не существует, а Гюнтер Фелингер никакого реального отношения к альянсу не имеет. «Холод» рассказывает о самом известном самозванце из НАТО, подкаст которого оценили три человека, включая самого Фелингера.

Гюнтер Фелингер называет себя австрийским политиком, лоббистом, экономистом и консультантом по вопросам развития и управления. У него экономическое образование — в 1990-х он обучался в Венском университете экономики и бизнеса, где получил степень магистра по специальности «международная коммерция: управление персоналом».

Будущий «представитель НАТО» работал в европейской ветке Международного демократического союза — организации, объединяющей европейские правые партии, был членом различных организаций, представляющих интересы австрийских предпринимателей и на протяжении четырех лет занимал должность генерального секретаря Союза малых и средних предприятий Европейской народной партии. Также он работал ассистентом Пауля Рюбига — депутата Европарламента от Австрийской народной партии. По словам Фелингера, именно он руководил избирательной кампанией Рюбига и помог ему переизбраться в 2004 году.

Комитет твитов

Сейчас Фелингер управляет сразу несколькими общественными организациями с загадочными полномочиями. Например, числится в совете директоров инициативной группы AGREEI (Action Group for Regional Economic and European Integration), которая выступает за региональную и экономическую интеграцию Албании, Черногории, Северной Македонии и Косово. Является президентом организации EFTR (Europeans for tax reform), которая лоббирует идеи снижения налогов в Европе.

Однако самый яркий его проект — Европейский комитет по расширению НАТО, который буквально находится в X (бывший Twitter). В этом аккаунте Фелингер и публикует одиозные высказывания. Например, настаивает на тотальном расширении НАТО, призывая принять в альянс Австрию, Украину, Косово, Кипр, Ирландию, Боснию и Герцеговину, Молдову, Мальту, Грузию, Азербайджан и Армению. Цель подобного расширения, по словам Фелингера, — изоляция России от Европейского союза. В последних заявлениях Фелингер сместил свой фокус на Сербию из-за очередного обострения в Косово. Фелингер утверждает, что Сербия и Россия хотят развязать войну в Косово, чтобы отвлечь мировую общественность от украинского фронта.

Все те же идеи о необходимости расширения НАТО и бойкоте России он распространяет в подкасте Pax Europeana и ютуб-канале. Несколько сотен выпусков с громкими названиями вроде «Госпожа президент фон дер Ляйен, спасите Мариуполь» и «В 2022 году пора возвращать миру Европейскую Сербию» особой популярностью слушателей не пользуются. На Apple-подкастах у Pax Europeana всего три оценки: две единицы (самая низкая из возможных) и одна пятерка. Последнюю Фелингер поставил себе сам.

Похожим образом обстоят дела и на его ютуб-канале: один из самых популярных роликов набрал всего 4 тысячи просмотров. На видео Фелингер стоит перед австрийским парламентом, он держит флаг НАТО и призывает страну присоединиться к Альянсу. На лацкане его пиджака можно заметить значки с флагами: НАТО, Украины, Косово, Австрии, Северной Македонии, Болгарии, ЕС и США. Подобные выступления представляют собой большую часть роликов на его канале с чуть более чем двумя тысячами подписчиков.

Реальный самозванец

Любовь к флагам — отличительная черта контента Фелингера не только в YouTube, но и X (бывший Twitter), где он постоянно размещает фотографии на фоне флагов различных государств, а также активно пользуется различными эмодзи. Фелингер использует X для споров с политическими оппонентами, которые зачастую заканчиваются угрозами применения к нему сексуализированного насилия.

Однако толстый троллинг Фелингера не отпугивает российские и мировые СМИ, которые используют его каналы в качестве источника «достоверной информации». Для российских пропагандистских медиа Фелингер — золотая жила, прямое свидетельство русофобских настроений западных стран. Контент «представителя НАТО» зачастую использует пропагандист Владимир Соловьев. На предложение Фелингера ударить по Сербии Соловьев посоветовал ему «идти домой и устраивать войну там». Засветился Фелингер и в репортаже телеканала «Россия-1», и в публикациях российских провластных изданий.

До Сербии Фелингер был «спикером» по теме расширения НАТО и Нагорного Карабаха. Его высказывания о необходимости принять Армению в Альянс разошлось настолько широко, что реагировать пришлось даже МИД Армении — замминистра иностранных дел Ваан Костанян опроверг факт переговоров о вступлении республики в НАТО и заверил, что страна не получала официального приглашения в альянс. Замминистра тогда же пояснил журналистам, что упоминание блока в названии руководимой Фелингером общественной организации не делает его легитимным представителем НАТО.

Одно из любимых занятий Фелингера «на своем посту» — разделять страны на части. Помимо враждебной России он предлагал поделить Индию (за убийства лидера сепаратистов, сикха Хардипа Сингха Ниджара), а также всех партнеров России по БРИКС — Китай, ЮАР, Бразилию и даже только объявивших о желании вступить в объединение ОАЭ, Египет, Саудовскую Аравию — «за поддержку российского геноцида в Украине».

Угрозы разделить Бразилию со стороны Фелингера стали центральной темой для выпуска программы «Соловьев LIVE» с Сергеем Марданом. Пропагандист всерьез обсуждал идеи Фелингера и называл его «одним из ключевых чиновников альянса». Призыв разделить Бразилию нашел отклик также в испанских и бразильских медиа, а самому Фелингеру даже пришлось оправдываться.

«Так много бразильских журналистов пытаются связаться со мной. Поэтому давайте проясним. Первое, я не представляю НАТО. Второе, НАТО не намерено разделять Бразилию или какую-либо другую страну. Третье, у моего комитета нет ни армии, ни финансирования, есть только я и мои твиты. В-четвертых, да, я ненавижу российского убийцу Путина», — написал он.

Фелингер рассчитывает, что его агитация поможет Украине победить в войне и способствует отправке ей новых вооружений. Одно из последних его предложений к НАТО — прямо вступить в конфликт с Россией на стороне Украины. Австриец убежден, что подобная эскалация не приведет к Третьей мировой войне, просто потому что у России не будет на это сил — «она Украину-то победить не может, что уже говорить о Третьей мировой».