Нобелевскую премию по экономике присудили Клаудии Голдин из Гарвардского университета

Нобелевскую премию по экономике получила Клаудия Голдин из Гарвардского университета. Награду ей присудили «за улучшение нашего понимания результатов положения женщин на рынке труда».

На прошлой неделе Нобелевскую премию мира вручили иранской активистке и правозащитнице Наргиз Мохаммади «за борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свобод для всех».

Нобелевку по литературе 2023 года получил норвежский писатель Йон Фоссе. Ранее премию по химии «за открытие и синтез квантовых точек» присудили троим ученым из США Мунги Бавенди, Луиcу Брюсу и Алексею Екимову. Последний — ученый из России, который с 1999 года живет в США и работает в компании Nanocrystals Technology.

В начале сентября стали известны имена обладателей премии по физике. Ее получили Пьер Агостини, Ференц Крауз и Анн Л'Улье «за экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе». А лауреатами в области медицины и физиологии стали венгерка Каталин Карико и американец Дрю Вайсман. Они получили награду за исследования в области мРНК-вакцин, которые легли в основу создания эффективных вакцин от коронавируса.

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