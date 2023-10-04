Нобелевскую премию по химии получили трое ученых из США «за открытие и синтез квантовых точек»

Нобелевскую премию по химии 2023 года присудили трем работающим в США ученым — Мунги Бавенди, Луиcу Брюсу и исследователю российского происхождения Алексею Екимову — «за открытие и синтез квантовых точек». Об этом сообщается в официальном аккаунте Нобелевского комитета в твиттере.

Накануне Нобелевскую премию по физике получили Пьер Агостини, Ференц Крауз и Анн Л'Улье «за экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе».

А днем раньше нобелевскими лауреатами в области медицины и физиологии стали венгерка Каталин Карико и американец Дрю Вайсман, чьи исследования в области мРНК-вакцин легли в основу создания эффективных вакцин от Сovid-19.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.