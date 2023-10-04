Поддержать
Новости

Нобелевскую премию по химии получили трое ученых из США «за открытие и синтез квантовых точек»

13:44 • 04.10.2023

Нобелевскую премию по химии 2023 года присудили трем работающим в США ученым  — Мунги Бавенди, Луиcу Брюсу и исследователю российского происхождения  Алексею Екимову — «за открытие и синтез квантовых точек». Об этом сообщается в официальном аккаунте Нобелевского комитета в твиттере.

Накануне Нобелевскую премию по физике получили Пьер Агостини, Ференц Крауз и Анн Л'Улье «за экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе».

А днем раньше нобелевскими лауреатами в области медицины и физиологии стали венгерка Каталин Карико и американец Дрю Вайсман, чьи исследования в области мРНК-вакцин легли в основу создания эффективных вакцин от Сovid-19.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Опрос
Помогите «Холоду» стать лучше. Пройдите опрос на 7-10 минут.
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»