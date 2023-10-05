Нобелевскую премию по литературе присудили норвежскому писателю Йону Фоссе

Нобелевскую премию по литературе 2023 года получил норвежский писатель Йону Фоссе «за новаторские пьесы и прозу, в которых высказывается невыразимое». Об этом сообщается в официальном аккаунте Нобелевского комитета в соцсети X (бывший твиттер).

Накануне Нобелевскую премию по химии присудили троим ученым из США Мунги Бавенди, Луиcу Брюсу и Алексею Екимову «за открытие и синтез квантовых точек». Екимов — ученый из России, который с 1999 года живет и работает в США в компании Nanocrystals Technology.

Ранее Нобеля по физике получили Пьер Агостини, Ференц Крауз и Анн Л'Улье «за экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе».

А нобелевскими лауреатами в области медицины и физиологии стали венгерка Каталин Карико и американец Дрю Вайсман, чьи исследования в области мРНК-вакцин легли в основу создания эффективных вакцин от коронавируса.

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