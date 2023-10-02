В Турции произошел теракт, а в России установили бюст Сталина и снесли памятник его жертвам. Главные новости минувших выходных

В Анкаре совершен теракт

Утром 1 октября в центре турецкой столицы возле здания Главного управления МВД Турции произошел взрыв. Как сообщил глава министерства внутренних дел Али Ерликая, в атаке принимали участие два террориста-смертника. Один успел совершить самоподрыв, второго застрелили до того, как он смог это сделать.

В результате взрыва легкие ранения получили двое полицейских. Позже, как передает ТАСС, МВД Турции заявило, что одним из исполнителей теракта в Анкаре был член запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК).

«В ходе проведенного расследования установлена личность одного из террористов. Он был членом сепаратистской террористической группировки РПК. Работа по установлению личности второго террориста продолжается», — говорится в заявлении ведомства.

Турецкие силовики также сообщили, что обнаружили на месте теракта почти десять килограммов пластиковой взрывчатки, три ручные гранаты, гранатомет, пистолет с глушителем и две штурмовые винтовки.

В свою очередь, курдский телеканал Rudaw сообщил, что ответственность за взрыв в Анкаре взяло на себя боевое крыло РПК. Как утверждается, он стал ответом на убийство турецкими силовиками одного из членов РПК в Диярбакыре.

Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН

В своем иске Ереван потребовал от Баку соблюдать в Нагорном Карабахе Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В частности, от Азербайджана требуют воздержаться от любых действий, «прямо или косвенно направленных на вытеснение из Нагорного Карабаха оставшихся там этнических армян», а также обеспечить беспрепятственный доступ в регион представителей ООН и Красного Креста.

Кроме того, Армения просит суд обязать Азербайджан вывести свою армию и других силовиков с территории всех гражданских объектов региона, а также немедленно начать работу по восстановлению коммунальной инфраструктуры и воздержаться от карательных мер в отношении бывших и действующих политических деятелей и военнослужащих Нагорного Карабаха.

Среди прочего Ереван также потребовал запретить Баку сносить в регионе памятники, посвященные Геноциду армян 1915 года, и любые другие объекты армянского культурного наследия Нагорного Карабаха.

Учителям в российских регионах запрещают использовать в работе Telegram и WhatsApp

Об этом, в частности, сообщили родители школьников из Екатеринбурга. Они получили уведомления от преподавателей своих детей, в которых говорится, что с 1 октября чаты с учителями в WhatsApp и Telegram будут удалены. На вопрос о том, как теперь можно будет связаться с преподавателем, родители получили ответ: через рукописный дневник.

В свою очередь, в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области заявили, что переводят школьные чаты на разработанную VK платформу «Сферум» по решению Минпросвещения и Минцифры.

Телеграм-канал Baza сообщил, что использовать WhatsApp для работы также запретили учителям в Дагестане. Их тоже обязали вести переписки с коллегами и родителями учеников в «Сферуме».

В Тверской области на территории комплекса памяти жертв политических репрессий установили бюст Сталина

Об этом сообщил местный активист Даниил Копусов. По его словам, речь идет о территории мемориального комплекса «Медное». Также там монтируют скульптуры Ленина, Калинина, Дзержинского и Свердлова.

После завершения работ там планируют открыть выставку с этими скульптурами. Руководитель комплекса Александр Чуносов в разговоре с изданием «Подъем» назвал происходящее «логичным и понятным».

«Первым идет Киров, с убийства которого начались массовые репрессии. Потом Сталин, потом уже все остальные. Это же эпоха. Они что, не имели отношения к репрессиям? В чем здесь вы видите нестыковку какую-то? Все логично, все понятно. Определенные лица стараются однобоко как-то подать, даже не понимая, о чем идет речь. Но мы можем понимать смыслы. Если наш мемориальный комплекс посвящен времени массовых репрессий — что, люди сами себя репрессировали?», — сказал Чуносов.

На территории «Медного» похоронены 6295 польских военнопленных, расстрелянных НКВД в 1940 году, и также еще неизвестное количество жертв Большого террора.

Под Воркутой разрушен памятник польским узникам ГУЛАГа

Региональные СМИ сообщили, что в поселке Рудник под Воркутой обнаружен снесенным бетонный крест, установленный в память о польских узниках ГУЛАГа. При этом местная полиция отказалась возбуждать дело по данному факту, заявив, что монумент разрушился сам из-за плохой погоды.

В июле по поводу разрушения памятника в полицию обратился депутат Совета муниципального образования городского округа Воркута от ЛДПР Александр Кузь. Тогда он сообщил силовикам, что неизвестные разрушили бетонное основание мемориала, а затем срезали его крепежную арматуру. По версии Кузя, это произошло в период с осени 2022-го по лето 2023 года.

Уничтоженный монумент был установлен в поселке Рудник под Воркутой в 1997 году. Деньги на это выделили Польский совет охраны памяти жертв политических репрессий, Польский совет лагерников и администрация и предприятия Воркуты. На памятнике была надпись: «Пусть из страданий поляков и русских в лагерях ГУЛАГа вырастет взаимопонимание и дружба наших народов».

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