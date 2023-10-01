В 9:30 утра 1 октября возле здания Главного управления МВД Турции в Анкаре произошел взрыв, сообщил глава министерства внутренних дел Али Ерликая.

По его словам, один из нападавших подорвал себя, а другой «был нейтрализован». Во время перестрелки двое полицейских получили легкие ранения. Ответственность за произошедшее на себя пока никто не взял. Местные власти квалифицировали это как теракт.

ТАСС со ссылкой на телеканал A haber пишет, что нападавшие прибыли в Анкару на угнанном легковом автомобиле, владельца которого они застрелили в провинции Кайсери. Машина принадлежала ветеринару Микаилу Бозлогану из уезда Девели, его тело было найдено в поле.

Ранее также сообщалось о взрыве возле здания парламента в Анкаре. Как пишет Al Jazeera, местные силовики провели серию контролируемых взрывов по всему городу, уничтожая подозрительные предметы.

Менее года назад теракт произошел в турецком Стамбуле. 13 ноября 2022 года на оживленной пешеходной улице в центре города прогремел взрыв, в результате которого погибли шесть человек, еще более 80 пострадали. Тогда власти обвинили в произошедшем курдов.

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