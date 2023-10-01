В поселке Рудник под Воркутой обнаружили снесенным бетонный крест, установленный в память о польских узниках ГУЛАГа. На это обратило внимание издание «7х7». В полиции не стали возбуждать уголовное дело, объяснив это тем, что мемориал упал из-за плохой погоды.

Фото: паблик ЛДПР по республике Коми в VK

Когда был разрушен памятник, точно не известно. В июле депутат Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от ЛДПР Александр Кузь обратился по этому поводу в полицию с просьбой провести проверку. Он заявил, что неизвестные разрушили бетонное основание мемориала, а затем срезали его крепежную арматуру. По его версии, это произошло в период с осени 2022-го по лето 2023 года.

В августе Кузь получил от силовиков ответ. Они отказались возбуждать уголовное дело, сославшись на то, что конструкция упала «под воздействием погодных факторов, исключающих участие человека».

Крест был установлен в поселке Рудник под Воркутой в 1997 году. Деньги на это выделили Польский совет охраны памяти жертв политических репрессий, Польский совет лагерников и администрация и предприятия Воркуты. На памятнике была надпись: «Пусть из страданий поляков и русских в лагерях ГУЛАГа вырастет взаимопонимание и дружба наших народов».

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