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Под Воркутой разрушен бетонный памятник польским узникам ГУЛАГа. В полиции отчитались, что он упал сам из-за плохой погоды

16:53 • 01.10.2023

В поселке Рудник под Воркутой обнаружили снесенным бетонный крест, установленный в память о польских узниках ГУЛАГа. На это обратило внимание издание «7х7». В полиции не стали возбуждать уголовное дело, объяснив это тем, что мемориал упал из-за плохой погоды.

Под Воркутой разрушен бетонный памятник польским узникам ГУЛАГа. В полиции отчитались, что он упал сам из-за плохой погоды
Фото: паблик ЛДПР по республике Коми в VK

Когда был разрушен памятник, точно не известно. В июле депутат Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от ЛДПР Александр Кузь обратился по этому поводу в полицию с просьбой провести проверку. Он заявил, что неизвестные разрушили бетонное основание мемориала, а затем срезали его крепежную арматуру. По его версии, это произошло в период с осени 2022-го по лето 2023 года. 

В августе Кузь получил от силовиков ответ. Они отказались возбуждать уголовное дело, сославшись на то, что конструкция упала «под воздействием погодных факторов, исключающих участие человека».  

Под Воркутой разрушен бетонный памятник польским узникам ГУЛАГа. В полиции отчитались, что он упал сам из-за плохой погоды

Крест был установлен в поселке Рудник под Воркутой в 1997 году. Деньги на это выделили Польский совет охраны памяти жертв политических репрессий, Польский совет лагерников и администрация и предприятия Воркуты. На памятнике была надпись: «Пусть из страданий поляков и русских в лагерях ГУЛАГа вырастет взаимопонимание и дружба наших народов».

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